Dan Dungaciu: „Televiziunile americane folosesc războiul din Iran pentru a-l ataca pe Donald Trump”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre limitele acțiunilor militare ale Statelor Unite în Iran. Invitatul a spus că scenariul unei intervenții rapide și decisive este puțin probabil.

Dan Dungaciu: „Nu îmi imaginez că americanii își vor pune trupe pe teren”

Analistul a spus că Statele Unite nu vor recurge la o intervenție terestră în Iran. El consideră că soluția va fi una negociată, chiar dacă tensiunile sunt ridicate și declarațiile publice sunt dure.

„Regimul decapitat e la putere în Afganistan. Iranul cred că e o nucă tare. Cred că nu va fi atât de simplu și cred că americanii nu vor obține… N-au cum să obțină. Cred că doar J.D. Vance va reuși să salveze obrazul actualei administrații. Din punctul meu de vedere, va fi o negociere. Nu îmi imaginez că americanii își vor pune trupe pe teren.”, spune el.

Jocul nu este decis

Dan Dungaciu a comentat și reacțiile din presa americană și discursul lui Donald Trump. El a spus că atacurile din media și declarațiile nu indică neapărat o decizie finală.