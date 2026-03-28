Dan Dungaciu: „Televiziunile americane folosesc războiul din Iran pentru a-l ataca pe Donald Trump”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre limitele acțiunilor militare ale Statelor Unite în Iran. Invitatul a spus că scenariul unei intervenții rapide și decisive este puțin probabil. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Analistul a spus că Statele Unite nu vor recurge la o intervenție terestră în Iran. El consideră că soluția va fi una negociată, chiar dacă tensiunile sunt ridicate și declarațiile publice sunt dure.
„Regimul decapitat e la putere în Afganistan. Iranul cred că e o nucă tare. Cred că nu va fi atât de simplu și cred că americanii nu vor obține… N-au cum să obțină. Cred că doar J.D. Vance va reuși să salveze obrazul actualei administrații. Din punctul meu de vedere, va fi o negociere. Nu îmi imaginez că americanii își vor pune trupe pe teren.”, spune el.
Dan Dungaciu a comentat și reacțiile din presa americană și discursul lui Donald Trump. El a spus că atacurile din media și declarațiile nu indică neapărat o decizie finală.
„Sunt de acord cu dumneavoastră că în Statele Unite televiziunile de mainstream îl atacă pe Donald Trump cu această chestie. Dar asta nu înseamnă că lucrurile sunt jucate. Când Donald Trump vorbește viforos despre faptul că va declanșa iadul, dezastrul…” afirmă acesta.