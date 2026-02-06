Dan Dungaciu: „Guvernarea de la București va deveni și mai strâns unită. Poveștile lor nu mai au nicio valoare, toți au fost parte din conspirație”

În ediția din 4 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a analizat efectele raportului venit din SUA, afirmând că actuala guvernare de la București va deveni și mai compactă și mai rigidă. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Analistul a afirmat că, dacă până acum coaliția era ținută împreună de „ordinul geopolitic”, în prezent liantul principal devine frica. Această frică, spune el, va determina o înăsprire a controlului politic și o coeziune și mai mare în interiorul guvernării, cu riscul de a plasa România într-o situație internă tot mai complicată.

Dan Dungaciu: „Ar fi interesant, dincolo de planul internațional, care vor fi efectele pe plan intern. Această guvernare n-are nicio libertate de mișcare geopolitică va deveni și mai strâns unită. Toate poveștile că vin, pleacă, nu vor avea nicio valoare de întrebuințare, pentru că toți au fost parte a acestei conspirații, toți au acceptat, asta îi ține împreună. Ei sunt parte a acestui raport, toți care au fost implicați. Coaliția va fi și mai coerentă și mai coezivă și va strânge hățurile și mai tare. Până acum îi ținea împreună ordinul pentru coaliția geopolitică, acum îi ține împreună și liantul care se numește frică. Încrâncenarea de a rămâne împotriva acestui raport va pune România într-o situație complicată.”

