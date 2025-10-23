Dan Dungaciu: „TRUMP a schimbat complet viziunea de politică externă”

În emisiunea Marius Tucă Show din 23 octombrie 2025, Dan Dungaciu a oferit o analiză profundă a discursului recent al președintelui Donald Trump, evidențiind cât de șocant a fost acesta atât pentru stabilimentul politic american, cât și pentru opinia publică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu subliniază că acest discurs a fost atât de surprinzător încât și publicația americană The New York Times s-a simțit obligată să-l publice integral. Astfel, lumea politică și opinia publică au realizat că Trump este mult mai mult decât caricatura simplistă pe care precedentele campanii electorale încercaseră să o impună.

În mod deliberat, Trump și-a construit o imagine caricaturală în campania internă republicană, câștigând în cele din urmă primarele cu cel mai mare scor. Dungaciu mai explică că acest joc a fost folosit pentru a atrage atenția, mai ales că Trump venea dintr-un „nicăieri politic”, nefiind niciodată un politician de profesie.

„Discursul acesta lui Trump a fost atât de șocant încât până și New York Times s-a simțit obligat să-l publice. Atunci lumea a văzut că Donald Trump e mult mai mult decât caricatura pe care au încercat să i-o facă. Și sigur că jocul lui voit caricatural în campania electorală, campania republicană pe care a câștigat-o la cel mai mare scor a fost deliberat, pentru că într-un fel sau altul trebuia să atragă atenția. Deci, Donald Trump venea de nicăieri, dar venea dintr-un nicăieri politic” , spune Dan Dungaciu.

Analistul subliniază că pionii sistemului sunt mai uniți între ei indiferent de apartenența politică, iar Trump intră ca un element disruptiv care rupe acest tipar și schimbă fundamental discursul politic american.