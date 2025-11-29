Dan Dungaciu, în emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, a vorbit despre planul de pace al lui Trump și contextul geopolitic actual, subliniind existența unui conflict de putere la Casa Albă între tabere care vor continuarea sau încheierea războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a menționat că planul de pace negociat de Steve Witkoff și implicarea Rusiei este un punct de cotitură în război, cu impact asupra relației America-Rusia. De asemenea, a exprimat că acest acord este o salvare nu doar pentru Ucraina și președintele Zelensky, ci are implicații largi pentru echilibrul geopolitic, iar viitorul acordului este incert din cauza instabilității interne americane.

„Pentru că se vede foarte clar, inclusiv prin declarația unor congress-men senatori, inclusiv prin presiunile pe care le fac unii, pe Trump și pe Witkoff, este foarte clar că tabăra aceea sau tabăra adversă care vrea continuare a războiului, care nu acceptă ca Rusia să câștige în Ucraina și care nu acceptă ca relația dintre America și Rusia să se deseneze în alți termeni, tabăra aceea este încă vie” , spune Dan Dungaciu

Dan Dungaciu a subliniat că marea problemă este credibilitatea și întrebarea dacă are rost să se semneze un acord pe termen lung, mai ales având în vedere întâlnirea programată în aprilie 2026 între președintele Trump și președintele Chinei, care va vizita și America. El menționează că lucrurile încep să se miște în plan diplomatic, iar Ucraina reprezintă un punct de cotitură în acest context geopolitic.