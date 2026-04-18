Dan Dungaciu: „Ursula a susținut că UE trebuie să renunțe la dreptul de veto pentru că Peter Magyar va avea putere în consiliu”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a menționat că Ursula susține că UE trebuie să renunțe la dreptul de veto pentru că, altfel Magyar va avea putere.
„Asta e explicația pentru care a doua zi doamna von der Leyen (n.r. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene). Zice: Uniunea Europeană trebuie să renunțe, statele europene trebuie să renunțe la dreptul de veto în Consiliu. De ce? Pentru că el intră în Consiliu. Diferența dintre el și Nawrocki (n.r. Karol Nawrocki, președintele Poloniei) este că Nawrocki, președinte, nu intră în consiliu. Președintele României este în Consiliu, premierul Ungariei este în Consiliu. Și a dat semnalul de atunci. De ce vor ei să… Și acum pleacă Comisia, cred că mâine va ajunge la Budapesta să negocieze. Evident că se vor negocia mai multe lucruri. Pentru că el îi spune: băi, fii atent, vezi că… Și vor să ia repede. Pentru că nu vor să lase să se așeze în funcții.”, a declarat sociologul.