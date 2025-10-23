Dan Dungaciu: „Zelenski a INTERZIS legalizarea Bisericii Ortodoxe și închide licee cu predare în Limba Română”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum situația din Ucraina este una anti-românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum situația din Ucraina este una anti-românească. Acesta a început prin a spune că Ucraina este pe o pantă naționalistă. Această direcție a statului este încurajată de Occident. Analistul susține că totul a început de pe vremea lui Poroșenko, fostul președinte al Ucrainei. Atunci a început un fenomen anti-românesc. Interzicerea Bisericii Ortodoxe Române și închiderea liceelor în care se predă româna sunt factori ai unui fenomen profund anti-românesc, susține Dungaciu.

„Ucraina a intrat de mult pe o pantă din aceasta naționalistă, încurajată de zona occidentală, inclusiv de America. Pentru că inițial s-a început cu această încurajare încă de pe vremea președintelui Poroșenko, așa-zisa Revoluție Oranj, care ea este prima care a redescoperit rădăcinile anti-rusești, ca să zic așa, ale Ucrainei. Niște tipuri de rădăcini anti-rusești care în România, evident, ar fi interzise. Genul ăla de manifestări și genul ăla de personaj. Zelenski le-a dus până la capăt, urmând, de fapt, implementarea legii educației care a început înaintea lui, pe vremea președintelui Poroșenko. Acuma e culminarea acelui proces. Domnul Zelenski, din păcate, întărește această linie care este anti-românească, indiscutabil, prin interzicerea legalizării Bisericii Ortodoxe Române, în pofida legislației Ucrainei, în pofida legislației europene, pentru că legislația europeană spune că biserica este separată de stat, dacă eu vreau să înscriu în România cultul omuleților roșii cu urechi verzi, eu am voie să-l înscriu dacă nu-mi încalcă niște prerogative care țin de securitatea statului, de sănătatea publică. Deci statul e obligat să-l recunoască, cultul ăla pot să fie canonic, subordonat, treaba lor. Deci Ucraina, în acest moment, interzice înregistrare Bisericii Ortodoxe Române, o tergiversează și pe cel care a inițiat petiția îl face persona non grata, domnul Eugen Pătraș. Închid liceele pentru că e legea educației, așa spune. Deci s-a închis orice idee. În vremea sovietică existau oameni care aveau cursul de limba română și la universități și la facultăți. Noua lege a educației în Ucraina interzice ideea de școală în limba română. Nu mai sunt școli în limba română, iar numărul orelor sau numărul școlilor care mai predau ore de limba română se reduce. Deci dacă faceți o comparație între perioada sovietică, perioada sovietică, nu vorbim și de perioada europeană, diferența este colosală. Sigur că cineva ar putea să spună că înțelegem că rusa… De ce nu faci măcar o diferență între limbile europene și limbile care nu sunt europene, ca să arăți că n-ai nimic cu românii, de fapt? Și vă mai dau o știre, pe care nu a prea pus-o presa din România. A acceptat, pentru prima dată, Ucraina dubla cetățenie. România nu se află printre statele ale căror cetățenii să fie acceptate. Polonia are voie. Pentru Polonia se acceptă dubla cetățenie. Pentru Ungaria nu se acceptă dubla cetățenie. N-aș vrea să comparăm Ungaria și România, apropo de ajutorul care a fost dat. Faptul că românilor nu le dai voie să aibă dublă cetățenie, asta nu face decât să întărească ceea ce, din păcate, Kiev-ul a făcut pe linia educației înainte de Zelenski. Ce se întâmplă în Ucraina, din păcate, este consecința acestei neputințe de a-ți asuma ideea de statalitate, Figurile triste, de cele mai multe ori, care reprezintă România, sunt consecințe ale eșecului profund al acestui stat. Tot ce se întâmplă cu Ucraina este mai dureros, pentru că noi și plătim, și finanțăm acest război. Măcar ungurilor nu le-am dat bani, ca să zic așa.”, a explicat geopoliticianul.