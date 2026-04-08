Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Oamenii protestează pe rețelele sociale atât cât mai pot. Oamenii și-au pierdut încrederea în UE, au văzut că nu mai funcționează”

Dan Dungaciu: „Oamenii protestează pe rețelele sociale atât cât mai pot. Oamenii și-au pierdut încrederea în UE, au văzut că nu mai funcționează”

Malina Maria Fulga

Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre statusul democrației în România, dar și despre nemulțumirea generalizată a populației față de instituții și canalele media. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, analistul politic Dan Dungaciu a comentat starea actuală a României. Acesta susține că oamenii protestează împotriva sistemului de stat chiar și prin intermediul rețelelor sociale. Cu toate acestea, prezintă o perspectivă pesimistă în care prezice faptul că este posibil ca această libertate de exprimare să fie oprimată în viitorul apropiat.

„Să știți că lucrurile încep să fie bune. Oamenii reacționează cum reacționează. Pentru că e foarte important să înțelegem acum. Oamenii protestează pe rețelele sociale atât cât mai pot. Oamenii protestează prin scăderea încrederii în anumite instituții.”

De asemenea, spune invitatul, românii și-au pierdut încrederea chiar și în instituții precum Uniunea Europeană sau Administrația de la Washington. Dungaciu este de părere că aceștia se găsesc singuri în fața unui sistem care i-a abandonat.

„Uniunea Europeană, și iertați-mă că o spun, chiar și Statele Unite, și-au pierdut încrederea unei bune părți a populației, tocmai pentru că oamenii văd că nici acele instituții nu reacționează. Și își dau seama că, de fapt, sunt în toată povestea asta singuri împotriva anumitor, hai să spunem așa, tipuri de protecție, cum ar fi emisiunea dumneavoastră și câteva emisiuni. Ei, practic, sunt singuri în fața unui sistem care, din păcate, spun eu, este susținut de tot ce înseamnă putere, inclusiv din afara României.”

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe