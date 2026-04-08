Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre statusul democrației în România, dar și despre nemulțumirea generalizată a populației față de instituții și canalele media. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, analistul politic Dan Dungaciu a comentat starea actuală a României. Acesta susține că oamenii protestează împotriva sistemului de stat chiar și prin intermediul rețelelor sociale. Cu toate acestea, prezintă o perspectivă pesimistă în care prezice faptul că este posibil ca această libertate de exprimare să fie oprimată în viitorul apropiat.

„Să știți că lucrurile încep să fie bune. Oamenii reacționează cum reacționează. Pentru că e foarte important să înțelegem acum. Oamenii protestează pe rețelele sociale atât cât mai pot. Oamenii protestează prin scăderea încrederii în anumite instituții.”

De asemenea, spune invitatul, românii și-au pierdut încrederea chiar și în instituții precum Uniunea Europeană sau Administrația de la Washington. Dungaciu este de părere că aceștia se găsesc singuri în fața unui sistem care i-a abandonat.