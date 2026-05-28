Prima pagină » Știri externe » Zelenski a trimis o scrisoare președintelui Trump și Congresului SUA pentru a solicita noi rachete Patriot

Volodimir Zelenski a comentat pe seama reacției Washingtonului la scrisoarea adresată președintelui Donald Trump și membrilor Congresului privind solicitarea de noi rachete Patriot. Aparent, liderul ucrainean nu are așteptări mari după ce a fost refuzat în mod repetat de omologul american.  

Întrebat de jurnaliști după ce a semnat un acord cu Suedia dacă a primit răspuns, Zelenski a declarat:

„Așteptăm un răspuns oficial din partea Congresului și a Casei Albe”. 

Președintele ucrainean a mai declarat reporterilor pe durata vizitei sale din Suedia, potrivit Los Angeles Times:

„Cred că SUA trebuie să acționeze rapid. Suntem foarte persistenți”.

Zelenski încă așteaptă ca SUA să-i livreze rachete Patriot

Zelenski a spus că a vorbit cu o zi înainte cu senatori și reprezentanți americani care au vizitat Ucraina, iar aceștia s-au declarat „deschiși” propunerilor înaintate Congresului și Casei Albe. Ucraina n-a mai primit ajutor militar și financiar consistent din partea SUA de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Ucraina încearcă să găsească alternative la rachetele Patriot pentru a se apăra la bombardamentele rusești. Printre modalități se numără Lima, sistem de război electronic care poate devia rachete și drone.Însă, Zelenski spune că rachetele Patriot reprezintă singura armă pe care Ucraina o poate folosi pentru a se apăra de rachetele balistice ale Rusiei. Președintele ucrainean a mai constatat că „diplomația a eșuat să oprească Rusia, iar Ucraina are nevoie de capabilități de atac pe rază lungă”.

Costul producției unei singure rachete Patriot este de 4 milioane de dolari, iar după războiul de o lună cu Iran, au fost publicate reportaje că SUA sunt grav afectate de penuria de rachete și muniție. De la începutul celui de-al doilea mandat, Trump s-a opus de mai multe ori livrării de armament Ucrainei, mai ales a rachetelor de rază medie/lungă de atac, ca Tomahawk și ATACMS.

