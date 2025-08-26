Dan Tomozei: „Ambasada României în China era denumită «Casa Albă a Asiei»”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, jurnalistul Dan Tomozei a vorbit despre starea actuală a relațiilor diplomatice dintre România și China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Tomozei: „Ambasada României era denumită Casa Albă a Asiei”

Potrivit invitatului, în anii ’70, ambasada României din Beijing era una dintre cele mai importante reprezentanțe diplomatice din Asia.

„Avem ambasadă, o ambasadă extraordinar de frumoasă, care până în urmă cu vreo șapte, opt ani, când Franța și Statele Unite și-au construit noile ambasade, ambasada României era denumită Casa Albă a Asiei. Dincolo de dimensiunea uriașă, ca suprafață construită și suprafața întregului teritoriu al ambasadei, este similară cu ambasada Chinei de la București. Asta se întâmpla în anii șaptezeci.”, a explicat Dan Tomozei.

„Astăzi suntem în moarte clinică. Suntem cu șapte oameni în ambasadă”

Jurnalistul a criticat modul în care România își gestionează relațiile diplomatice cu China. El susține că ambasada de la Beijing este acaparată de oameni nepregătiți.

„Astăzi suntem în moarte clinică, suntem cu șapte oameni în ambasadă. Suntem cu oameni care vin la post pentru un mandat de trei luni, patru luni. Nu ai timp fizic să te obișnuiești la ritmul Chinei, la ritmul Beijingului. Suntem cu oameni care nu au legătură cu spațiul, cum se vorbește în termeni diplomatici, pregătire, cultură, educația de a comunica pe model asiatic, nu neapărat chinezesc. În Asia, diplomația înseamnă, de la Moscova spre Est, diplomația înseamnă diplomație, nu ordine sau execuții venite din exterior. Și în condițiile acestea, România se află într-o gravă, gravă suferință.”, a declarat Tomozei.

