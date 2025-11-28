Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Daniel Băluță: „Anularea alegerilor și lipsa de respect a lui Nicușor Dan față de bucureșteni au generat o stare de FURIE din partea bucureștenilor”

Malina Maria Fulga
28 nov. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei, a vorbit despre planurile pe care urmează să le pună în practică dacă va câștiga cursa electorală, afirmând că susține referendumul lui Nicușor Dan, deoarece, spune el, vocea cetățenilor trebuie să fie auzită și respectată. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Daniel Băluță: „Este obligatoriu să respectăm decizia bucureștenilor”

Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, a vorbit despre lucrurile ce au dus la o nemulțumire evidentă în rândul electoratului de-a lungul anilor, punând accentul pe nerespectarea voinței publice. Acesta afirmă că referendumul lui Nicușor Dan, care presupune redistribuirea bugetului Capitalei, trebuie pus în practică, deoarece așa au votat bucureștenii.

„Anularea alegerilor, lipsa de respect pe care am manifestat-o deseori față de cetățeni, și mă refer la referendumul pentru 300 de parlamentari, referendumul pentru București, precum și nedreptățile pe care oamenii le văd în fiecare zi, au generat o stare de furie din partea bucureștenilor. Nu este normal să nu respectăm ceea ce ei au decis, indiferent că ne convine sau nu ne convine lucrul acesta în plan personal. Așa că da, este obligatoriu să respectăm decizia, dar este important să reglementăm după niște formule matematice precise.”

Deși este de acord cu punerea în practică a deciziei de la referendum, Daniel Băluță susține că este esențial ca distribuirea bugetului să fie făcută în mod conștient prin folosirea unor formule matematice, în așa fel încât banii publici să meargă la proiecte importante.

„Banii trebuie repartizați către sectoare după niște formule matematice precise. Și pe zona de investiții trebuie să alocați marea lor majoritate pentru proiecte mature, și nu doar pentru intenții. Exact cum funcționează Ministerul Dezvoltării astăzi, la care te duci cu un proiect foarte clar, cu indicatorii tehnico-economici, cu absolut toate elementele de oportunitate, la fel se procedează și aici, iar Consiliul General poate să aprobe un proiect într-un sector sau altul.”

