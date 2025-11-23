Daniel Băluță: „Pentru proiecte importante în București, avem nevoie de timp, cel puțin până în 2032”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță a vorbit despre planul său pentru Primăria București în cazul în care va câștiga alegerile de la Capitală. Acesta susține că pentru a duce la capăt un plan de oraș ai nevoie de mai mult de un singur mandat. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.
Daniel Băluță a prezentat în emisiunea „Marius Tucă Show” viziunea sa pentru București, susținând că un nou primar ar avea nevoie de cel puțin două mandate pentru a duce la capăt toate proiectele necesare pentru oraș.
„Vreau să plecăm simplu de la o premisă. Investițiile importante sunt multianuale. De aceea o să vă prezint un plan și o viziune. Nu doar pe un an, pentru că lucrurile importante nu se fac într-un an. Mai puțin e relevant ce se întâmplă, important e să pui orașul pe o traiectorie. Evident că este impropriu să nu ai la dispoziție până în anul 2032 ca să poți duce la îndeplinire un plan. Nu poți să-l faci peste noapte.”
Daniel Băluță a vorbit despre proiecte importante de infrastructură, cum ar fi continuarea magistralei de metrou M4, sau extinderea magistralei M2, care este și cea mai circulată magistrală din București, fiind o rută directă către principalele zone de birouri ale orașului.
„Vă dau exemplul magistralei de metrou M4, aștept cu nerăbdare să se pronunțe CNSC, dar timpul de implementare este de șapte ani. Este important ca lucrurile de o asemenea profunzime să se întâmple în timp. Aici, pe partea de transport, de exemplu, avem nu numai magistrala M4 de prelungit, avem magistrala M2. Este un proiect foarte important, magistrala corporatiștilor care trebuie să se ducă până în comuna Berceni.”