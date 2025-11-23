Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Daniel Băluță: „Pentru proiecte importante în București, avem nevoie de timp, cel puțin până în 2032”

Daniel Băluță: „Pentru proiecte importante în București, avem nevoie de timp, cel puțin până în 2032”

Malina Maria Fulga
23 nov. 2025, 11:00, Marius Tucă Show
Daniel Băluță: „Pentru proiecte importante în București, avem nevoie de timp, cel puțin până în 2032”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță a vorbit despre planul său pentru Primăria București în cazul în care va câștiga alegerile de la Capitală. Acesta susține că pentru a duce la capăt un plan de oraș ai nevoie de mai mult de un singur mandat. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Daniel Băluță a prezentat în emisiunea „Marius Tucă Show” viziunea sa pentru București, susținând că un nou primar ar avea nevoie de cel puțin două mandate pentru a duce la capăt toate proiectele necesare pentru oraș.

„Vreau să plecăm simplu de la o premisă. Investițiile importante sunt multianuale. De aceea o să vă prezint un plan și o viziune. Nu doar pe un an, pentru că lucrurile importante nu se fac într-un an. Mai puțin e relevant ce se întâmplă, important e să pui orașul pe o traiectorie. Evident că este impropriu să nu ai la dispoziție până în anul 2032 ca să poți duce la îndeplinire un plan. Nu poți să-l faci peste noapte.”

Daniel Băluță a vorbit despre proiecte importante de infrastructură, cum ar fi continuarea magistralei de metrou M4, sau extinderea magistralei M2, care este și cea mai circulată magistrală din București, fiind o rută directă către principalele zone de birouri ale orașului.

„Vă dau exemplul magistralei de metrou M4, aștept cu nerăbdare să se pronunțe CNSC, dar timpul de implementare este de șapte ani. Este important ca lucrurile de o asemenea profunzime să se întâmple în timp. Aici, pe partea de transport, de exemplu, avem nu numai magistrala M4 de prelungit, avem magistrala M2. Este un proiect foarte important, magistrala corporatiștilor care trebuie să se ducă până în comuna Berceni.”

Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Cancan.ro
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Structura creierului se schimbă dramatic pe măsură ce îmbătrânim, arată un studiu
TEHNOLOGIE Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
23:40
Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
23:21
🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
INEDIT Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
22:59
Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
GALERIE FOTO Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
22:40
Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
ASTRONOMIE Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
22:26
Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
ACTUALITATE Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”
22:05
Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”