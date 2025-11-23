Daniel Băluță: „Pentru proiecte importante în București, avem nevoie de timp, cel puțin până în 2032”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță a vorbit despre planul său pentru Primăria București în cazul în care va câștiga alegerile de la Capitală. Acesta susține că pentru a duce la capăt un plan de oraș ai nevoie de mai mult de un singur mandat. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Daniel Băluță a prezentat în emisiunea „Marius Tucă Show” viziunea sa pentru București, susținând că un nou primar ar avea nevoie de cel puțin două mandate pentru a duce la capăt toate proiectele necesare pentru oraș.

„Vreau să plecăm simplu de la o premisă. Investițiile importante sunt multianuale. De aceea o să vă prezint un plan și o viziune. Nu doar pe un an, pentru că lucrurile importante nu se fac într-un an. Mai puțin e relevant ce se întâmplă, important e să pui orașul pe o traiectorie. Evident că este impropriu să nu ai la dispoziție până în anul 2032 ca să poți duce la îndeplinire un plan. Nu poți să-l faci peste noapte.”

Daniel Băluță a vorbit despre proiecte importante de infrastructură, cum ar fi continuarea magistralei de metrou M4, sau extinderea magistralei M2, care este și cea mai circulată magistrală din București, fiind o rută directă către principalele zone de birouri ale orașului.