Daniel Băluță: „Bucureștiul poate fi declarat ca zonă DEFAVORIZATĂ și astfel să atragem foarte mulți bani europeni"

Malina Maria Fulga
23 nov. 2025, 11:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, candidatul la Primăria Capitalei, Daniel Băluță a vorbit despre oportunitățile pe care le-ar avea Bucureștiul în vederea atragerii fondurilor europene pentru dezvoltarea orașului. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Daniel Băluță a afirmat că s-ar putea atrage finanțări importante în București. El a dat ca exemplu experiența sa din Sectorul 4, unde spune că a accesat sume mari. Acesta a comparat investițiile care ar fi necesare în București, pentru a ajunge la nivelul altor capitale europene, cu Londra, unde spune că s-au investit 330 de miliarde de euro.

„Oricâți bani ar fi pe piață, vă garantez că îi luăm pe toți, după cum ați văzut. Suntem numărul unu în România, sectorul 4, la atragere de fonduri. Bucureștiul are nevoie de toți banii pe care Uniunea Europeană îi poate pune la dispoziție. Vă dau un exemplu. La un moment dat, pe o analiză cincinală, în Londra se făcuse un calcul că se investiseră 330 de miliarde de euro. Asta vreau să înțelegeți, cât de mare este nevoia de bani pentru a schimba acest oraș. Pentru că dincolo de proiectele pe care le avem, dincolo de gândurile pe care le avem, fără bani nu putem să facem această schimbare. Avem inclusiv de discutat cu Comisia Europeană vizavi de alte programe pentru București.”

De asemenea, Daniel Băluță a adus în vedere faptul că în București există anumite zone în care oamenii trăiesc în condiții grele și care ar putea fi declarate ca zone defavorizate pentru atragerea fondurilor europene și folosirea banilor în îmbunătățirea traiului cetățenilor.

„Din păcate, Bucureștiul, în loc să conștientizeze faptul că o parte a sa este defavorizată și că sunt oameni care trăiesc în condiții greu de imaginat, această zonă nu a fost declarată defavorizată. Orașul ăsta are nevoie de mulți bani, oricât ar pune Comisia Europeană la dispoziție. Iar acesta este un lucru care se poate negocia.”

