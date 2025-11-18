Daniel Băluță: „DISPUTA cu Nicușor Dan a fost o etapă necesară pentru a atinge scopul final – Să punem în siguranță centrul Bucureștiului”

Daniel Băluță, în emisiunea Marius Tucă Show de pe 18 noiembrie 2025, a vorbit despre lucrările de protecție a centrului Bucureștiului. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Daniel Băluță a vorbit în special despre casca de protecție și planșeul, precum și despre etapele și disputele apărute în timpul realizării acestor proiecte.

„A fost o etapă de colaborare. Știți că în fizică există o chestiune foarte interesantă. Cum parcurgi spațiul din punctul a în punctul b este puțin important. Important e să ajungi din punct a și să atingi punctul b. A fost o etapă probabil necesară pentru a atinge scopul final și anume acela de a pune în siguranță centrul Bucureștiului, de a ne apuca cu rapiditate de aceste lucrări” , spune Băluță

În emisiune, Daniel Băluță a menționat că a existat o dispută ideatică privind modul de realizare a lucrărilor, dar și o diferență de opinie legată de avizele necesare. Aceste divergențe au fost rezolvate, iar lucrările au avansat rapid, fiind o victorie pentru bucureșteni.

„Haideti să luăm că ar fi o dispută ideatică legată de suma avizelor necesare pentru astfel de lucrare. A fost o diferență de opinie care, după cum ați văzut, a fost soluționată. Repet, important în viață este mai ales cum vorbești despre problemele pe care oamenii le au, pe problemele pe care comunitatea le are. Este important să obții rezultate, că trebuie să rezolvi. Ca atare, astăzi lucrările sunt în desfășurare, se îndreaptă vertiginos către un stadiu de 30%. Mâine începe să se toarne o parte importantă din noul planșeu, așa că este în primul rând o victorie a bucureștenilor. Exact peste 2 ani lucrarea va fi gata, mă rog, un an și jumătate” , spune Daniel Băluță.