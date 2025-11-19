Daniel Băluță: „Sunt preocupat de creșterea PIB-ului din București”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Daniel Băluță, candidat la Primăria București, a vorbit despre cum intenționează, în cazul în care va câștiga alegerile din Capitală, să crească PIB-ul și să investească în dezvoltarea orașului prin atragerea de fonduri. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță susține că poate crește Produsul intern brut al Capitalei, argumentând că fără finanțe nu se pot rezolva marile probleme ale orașului. Acesta aduce în discuție situația de la Primăria Sectorului 4, pe care o conduce, unde, spune el, are printre cele mai mici bugete dintre sectoare.

„Eu sunt preocupat pentru această zonă a Bucureștiului de creșterea Produsului intern brut. Pentru că nu pot să rezolv problemele sociale fără bani. Sunt convins că putem să facem mult mai mult de atât. Trebuie să gestionăm altfel banii. Și vă dau exemplul Sectorului 4, este penultimul, aproape la egalitate cu ultimul sector, din punct de vedere al bugetului.”

Daniel Băluță: „Banii europeni au fost șansa de dezvoltare a Sectorului 4”

Fondurile europene au fost cheia dezvoltării în sectorul pe care îl conduce și afirmă că printr-un management adecvat și prin implicare se pot maximiza și fondurile Bucureștiului.