Daniel Băluță: „Sunt unul dintre primarii care au reușit să învingă SISTEMUL și am făcut școli, grădinițe, metrou”

22 nov. 2025, 09:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, candidatul la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a vorbit despre realizările sale ca primar al Sectorului 4. Acesta susține că este unul dintre puținii primari anti-sistem și că a reușit să aducă fonduri în sectorul pe care îl conduce pentru construirea mai multor instituții esențiale. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță s-a declarat un primar de sector anti-sistem, susținând că a reușit să învingă birocrația greoaie din România și să aducă în primăria sa fonduri importante, prin care spune că a construit de la magistrala de metrou M4 la școli și spitale.

„Gândiți-vă că, definindu-mă ca anti-sistem, sunt unul dintre puținii oameni care a reușit să învingă birocrația. Am reușit să fac metrou. Astăzi avem cea mai mare investiție din România, 17 miliarde de lei pentru magistrala de metrou M4. Am reușit să fac spitale, am reușit să fac școli, licee, grădinițe. Am reușit să fac stații de pompieri, unități de primiri-urgențe.”

Daniel Băluță: „Sunt suveranist bucureștean și un patriot european”

Primarul Sectorului 4 spune că a reușit să aducă în România fonduri în valoare totală de 5 miliarde de euro. Prin acest fapt, spune el, își demonstrează patriotismul.

„Toate lucrurile astea înseamnă enorm. Am reușit să aduc 5 miliarde de euro în România. Nu cred că pot să fiu mai patriot de atât. Sunt suveranist bucureștean și un patriot european.”

