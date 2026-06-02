Daniela Stanciu: „În zona Agronomie se lucrează la un campus educațional care va avea grădiniță, școală generală și liceu"

Malina Maria Fulga
Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, viceprimarul Sectorului 1, Daniela Stanciu, a vorbit despre proiectele pe care le are primăria privitor la construirea de noi spații de învățământ pe raza sectorului. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Daniela Stanciu a declarat că Primăria Sectorului 1 a achiziționat noi spații pentru construirea de grădinițe pe raza sectorului. Aceasta punctează faptul că populația sectorului a crescut în ultimii ani, având în vedere dezvoltarea multinaționalelor din zonă. Astfel, și cererea pentru astfel de spații educaționale s-a majorat semnificativ.

„Anul trecut și anul acesta Comisia pentru închiriere, respectiv Comisia pentru achiziționarea de spații, au achiziționat spații pentru deschiderea de noi grădinițe. Am avut o strategie de a cartografia puțin unitățile de învățământ, pentru că ele, dacă nu mă înșel, sunt aceleași de peste 60 de ani. Sectorul 1 este mai mult decât populat în ultimii 20-30 de ani, fie prin prisma multinaționalelor, firmelor, instituțiilor.”

De asemenea, aceasta a declarat că s-au găsit noi spații în care să se construiască, inclusiv în zone precum Străulești și București-Târgoviște. Viceprimarul anunță că în zona Agronomie se pregătește un proiect privind un campus educațional complet. Acesta va include creșă, grădiniță și școală.

„S-au identificat spații, clădiri noi în care să se construiască și în zona Străulești, București-Târgoviște; la Agronomie se lucrează la un campus educațional care va avea de la creșă, grădiniță, școală.”

