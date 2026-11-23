Călin Georgescu a fost întâmpinat de susținătorii săi, în fața cărora a susținut un discurs în care le-a mulțumit familiei, avocaților și românilor care l-au sprijinit în perioada petrecută după gratii. Georgescu și-a reafirmat nevinovăția și a susținut că este victima unor dosare fabricate politic. El a ieșit luni, 23 noiembrie 2026, din Arestul Central al Poliției Capitalei, după ce Curtea de Apel București a decis definitiv înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

„Mare este numele Sfintei Treimi!”, și-a început Georgescu declarația.

Fostul prezidențiabil i-a mulțumit în primul rând soției sale, Cristela Georgescu, despre care a spus că i-a fost alături în această perioadă dificilă.

„Vreau să-i mulțumesc, în primul rând, soției mele, care a stat lângă mine în această perioadă și a cărei dârzenie și tenacitate au făcut înconjurul lumii. Mulțumesc celor trei băieți ai mei, care s-au purtat cu mare demnitate”, a declarat Călin Georgescu.

Acesta le-a transmis mulțumiri și avocaților săi, pentru „înalta ținută morală și valoarea profesională inestimabilă”.

Călin Georgescu, mesaj pentru susținători: „M-am hrănit cu iubirea voastră”

Un moment important al discursului a fost dedicat românilor care l-au susținut și care s-au adunat seară de seară în fața Arestului Central.

„Mulțumesc poporului român! Pentru rugăciunile voastre, m-am hrănit cu iubirea voastră și cu pâinea lacrimilor voastre”, a transmis Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a avut un mesaj de apreciere și pentru jurnaliștii despre care consideră că au apărat cauza sa.

„Mulțumesc, de asemenea, și jurnaliștilor, puțini la număr, care au dat dovadă de o înaltă ținută morală și au apărat o cauză nobilă, a poporului român”, a afirmat acesta.

Mesaj pentru cei care l-au abandonat: „Îi iert pe toți”

Călin Georgescu a vorbit și despre persoanele care, în opinia sa, i-au întors spatele după arestare. Acesta a făcut o paralelă cu episodul biblic al lepădării de Hristos, folosind expresia „prima cântare de cocoș”.

„Și, nu în ultimul rând, aș dori să le mulțumesc vrăjmașilor mei, detractorilor mei, Iudelor din jurul meu, celor lași care s-au lepădat la prima cântare de cocoș, în sensul că m-au părăsit”, a spus Georgescu.

Cu toate acestea, fostul prezidențiabil a susținut că experiența traversată l-a apropiat și mai mult de credință.

„M-au apropiat de Dumnezeu. Îi iert pe toți și rămân în mâna dreptății desăvârșite”, a adăugat acesta.

„Sigur că sunt nevinovat în al nu știu câtelea dosar fabricat politic”

În discursul susținut la ieșirea din Arestul Central, Georgescu a contestat din nou acuzațiile formulate împotriva sa, prezentând anchetele care îl vizează drept o formă de persecuție politică.

„Sigur că sunt nevinovat în al nu știu câtelea dosar fabricat politic. Într-un stat dictatorial, a-L mărturisi pe Iisus Hristos, a mărturisi iubirea și pacea sunt, desigur, lucruri prigonite. E de înțeles”, a declarat fostul candidat la prezidențiale.

Afirmațiile privind caracterul politic al dosarelor reprezintă poziția lui Călin Georgescu, nu o concluzie stabilită de instanță.

„România va renaște doar când va fi condusă în crezul și legile lui Dumnezeu”

În partea finală a discursului, Călin Georgescu a transmis un mesaj despre viitorul României, susținând că renașterea țării depinde de respectarea valorilor creștine și de apariția unui lider care să se pună în slujba oamenilor.

„România va renaște doar și numai când va fi condusă în crezul și legile lui Dumnezeu. Atunci când vom avea un conducător care vine să slujească, nu să fie slujit”, a afirmat Georgescu.

Acesta a precizat că rămâne fidel idealurilor sale și poporului român.

„Rămân credincios idealurilor nobile ale strămoșilor mei, lui Iisus Hristos și poporului român. Să rămânem în credință, pentru că poporul român trebuie iubit”, a continuat fostul candidat.

Georgescu și-a încheiat mesajul cu o trimitere biblică:

„Nu se pot culege struguri dintre spini.”