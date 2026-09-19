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Trump confirmă că petrecerea de nuntă a fiului său a fost finanțată de un oligarh rus, dar asigură că Don Jr. a înapoiat deja toți banii. „Este absolut permis“

Melania Agiu
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Donald Trump a confirmat, vineri, că petrecerea de nuntă a fiului său a fost finanțată parțial de un oligarh rus. Președintele SUA a precizat că acest lucru este „toatal acceptat“, însă Donald Trump Jr. i-a precizat că banii vor fi rambursați sau au fost deja rambursați complet.

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Întrebat în Biroul Oval despre implicarea lui Umar Kremlev, un oligarh rus care are legături strânse cu președintele rus Vladimir Putin, în festivitățile lui Donald Trump Jr., președintele SUA a precizat că acest lucru este „perfect permis” și că este un lucru „foarte obișnuit” să organizezi petreceri de nuntă pentru alții.

„Este absolut permis, mulți oameni organizează astfel de evenimente, dar, după cum înțeleg, el i-a returnat banii. Când am auzit despre asta, l-am întrebat, iar el mi-a răspuns: „Nu, tată, le returnez totul”. A fost acum ceva timp, așa că am auzit că a făcut plățile”, a declarat Trump.

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Conform informațiilor din presă, Kremlev ar fi plătit, printre altele, pentru închirierea unei insule private și pentru artificiile de la petrecerea organizată în Bahamas pentru cea de-a doua nuntă a fiului cel mare al lui Trump. Suma cheltuielilor ar fi putut ajunge la aproximativ 200.000 de dolari.

Potrivit BBC, Trump Jr., fiul cel mare al președintelui, este o persoană fizică, așa că nu este ilegal ca el să accepte cadouri de la un cetățean străin.

Totuși, organizațiile de monitorizare a eticii au afirmat că faptul că fiul președintelui acceptă un cadou scump de la o persoană asociată cu un șef de stat străin creează aparența unui conflict de interese – chiar dacă Trump Jr. nu este angajat al guvernului SUA.

Legăturile președintelui Trump cu Rusia au stârnit semne de întrebare încă din campania electorală din 2016 și au dus la deschiderea unei anchete conduse de un procuror special cu privire la o întâlnire la care a participat Trump Jr. cu un agent rus la Trump Tower.

Kremlev conduce Asociația Internațională de Box (IBA), care este finanțată de compania energetică Gazprom, susținută de stat. Organizația a fost suspendată de Comitetul Olimpic, în parte din cauza faptului că nu a declarat legăturile sale cu gigantul energetic rus.

Kremlev a făcut parte, de asemenea, dintr-o delegație care a vizitat China împreună cu Putin în luna mai. El a fost decorat cu Ordinul Prieteniei, una dintre cele mai înalte distincții de stat, de către președintele rus, potrivit ProPublica, care a publicat ancheta privind evenimentele legate de nunta cui Trump Jr..

Purtătorul de cuvânt al lui Trump Jr. a declarat pentru agenția de știri că fiul președintelui și Kremlev erau prieteni personali și nu aveau „o relație de afaceri”.

Biroul lui Kremlev a declarat pentru ProPublica că el și Trump Jr. s-au întâlnit acum câțiva ani și „au o relație de prietenie”.

Donald Trump Jr. s-a căsătorit pe 21 mai 2026 cu fotomodelul și creatoarea de conținut din Palm Beach, Bettina Anderson (devenită Bettina Trump). Cei doi s-au căsătorit oficial printr-o ceremonie privată în West Palm Beach, Florida, nunta fiind urmată în același weekend de o petrecere pe o insulă privată din Bahamas.

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