Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan îndeamnă la cumpătare în ziua semnării decretului pentru nominalizarea lui Siegfried Mureșan: Dacă citim presa, pare că suntem în preajma apocalipsei

Nicușor Dan îndeamnă la cumpătare în ziua semnării decretului pentru nominalizarea lui Siegfried Mureșan: Dacă citim presa, pare că suntem în preajma apocalipsei

Olga Borșcevschi
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Nicușor Dan se află sâmbătă în județul Bistrița-Năsăud, chiar în ziua în care a anunțat că va semna decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Documentul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial. Prezent la inaugurarea lucrărilor de extindere şi modernizare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, șeful statului a vorbit despre realizările şi succesele pe care România le-a avut şi le are, în ultimii ani, precizând că ţara nu este „în preajma apocalipsei”.

Vezi galeria foto
5 poze

Președintele Nicușor Dan, apel la echilibru

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Șeful statului a transmis că în ciuda problemelor cu care se confruntă țara, românii trebuie să se „bucure când avem succese”.

„E important să ai un spital modern lângă comunitate, pentru că un spital modern atrage medici buni. (…) Nu vreau să vorbesc despre sistemul medical, vreau să spun un lucru care cred că e important în zilele astea: să ne bucurăm când avem succese şi să ne uităm la noi cu echilibru, pentru că pare, dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc aşa! Bineînţeles că România are corupţie, bineînţeles că România are grupuri de interese care acţionează în interes propriu şi nu în interesul public, bineînţeles că am fi putut să fim mult mai digitalizaţi decât suntem, bineînţeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem, dar când avem nişte succese, să ne uităm la ele ca la nişte succese! Am avut nişte oameni care au avut un termen limită, au avut nişte bani europeni şi s-au încadrat în termenul limită, ăsta e un succes şi sunt multe altele”, a declarat Nicuşor Dan sâmbătă, la inaugurarea lucrărilor de extindere şi modernizare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa.

Președintele a amintit că vineri, la un summit în Ucraina, preşedintele Serbiei s-a arătat impresionat de realizările României, pe care nu o vizitase de 20 de ani, Dan subliniind că aceste realizări sunt ale întregii societăţi.

Nicușor Dan, la Summitul Inițiativei pentru Integrarea Carpatică, alături de Zelenski Țările carpatice trebuie să colaboreze mai bine

Nicușor Dan, la Summitul Inițiativei pentru Integrarea Carpatică, alături de Zelenski Țările carpatice trebuie să colaboreze mai bine

„De aici speranţa. Dacă noi am făcut drumul ăsta – am fi putut să-l facem mai repede, bineînţeles – nu spun că totul este perfect, dar să ne uităm cu echilibru la unde suntem şi în felul ăsta o să reuşim să facem mai bine societatea noastră, pentru noi şi pentru copiii noştri”, a adăugat liderul de la Cotroceni.

La inaugurarea noii unităţi medicale au participat preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Emil Radu Moldovan, parlamentari, miniştri, primari din judeţ.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Simion, după victoriile AfD din Germania: „Cred că schimbarea va veni din Franța”. Ce alegeri importante spune liderul AUR că urmează în Europa
12:00
Simion, după victoriile AfD din Germania: „Cred că schimbarea va veni din Franța”. Ce alegeri importante spune liderul AUR că urmează în Europa
VIRAL Nicușor Dan, incomodat de șosete la summitul din Ucraina. Zelenski a făcut ochii mari
11:38
Nicușor Dan, incomodat de șosete la summitul din Ucraina. Zelenski a făcut ochii mari
METEO După temperaturi de peste 30 de grade, vin ninsorile în România. Vremea se schimbă radical. Când începe frigul
11:29
După temperaturi de peste 30 de grade, vin ninsorile în România. Vremea se schimbă radical. Când începe frigul
NEGOCIERI Guvernul Bolojan 2. Numele propuse pentru Cabinetul Mureșan. Useriștii ar rămâne în funcție, Ghinea ar putea reveni (surse)
11:04
Guvernul Bolojan 2. Numele propuse pentru Cabinetul Mureșan. Useriștii ar rămâne în funcție, Ghinea ar putea reveni (surse)
NEWS ALERT Alertă în Republica Moldova. Mai multe drone au intrat în spațiul aerian. Una a căzut și a luat foc
11:00
Alertă în Republica Moldova. Mai multe drone au intrat în spațiul aerian. Una a căzut și a luat foc
Mediafax
Câte mii de euro pierde lunar Siegfried Mureșan dacă ajunge premierul României
Digi24
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată
Cancan.ro
Orașul din România unde sunt mai multe case decât familii. Sute de locuințe au rămas goale
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la putere au oprit apa din munți”
Mediafax
„Marele Râu Artificial”. Ce se afla sub nisipul deșertului Sahara
Click
Horoscop 19-25 septembrie. Taurii duc o luptă grea, Racii pot avansa în carieră, uși importante se deschid pentru Vărsători
Digi24
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”
Cancan.ro
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta!
Ce se întâmplă doctore
Lucrurile pe care nu e bine să le dai din casă. Se spune că odată cu ele pleacă norocul și sporul
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Ford EcoSport a fost transformat într-un monstru cu 6 roți. Consumul afișat surprinde
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Cum ar trebui să mănânce bărbații după 50 de ani: mai puține diete-minune și mai multă fibră
Mediafax Italia
Un membru al Guvernului A PRIMIT UN GLONȚ într-un plic! Prima reacție a premierului de la Roma
Mediafax Spania
VESTE PROASTĂ pentru DACIA! Ce se întâmplă cu modelul Sandero?!
CONTROVERSĂ Trump explică de ce a interzis accesul jurnaliștilor CNN, MSNOW și Politico la Casa Albă. Reacția CNN la decizia președintelui SUA
11:48
Trump explică de ce a interzis accesul jurnaliștilor CNN, MSNOW și Politico la Casa Albă. Reacția CNN la decizia președintelui SUA
VIDEO O furtună violentă, cu grindină și rafale puternice de vânt a lovit Roma. În câteva minute, străzile s-au inundat complet, iar traficul a fost paralizat
11:13
O furtună violentă, cu grindină și rafale puternice de vânt a lovit Roma. În câteva minute, străzile s-au inundat complet, iar traficul a fost paralizat
CONTROVERSĂ Alegeri tensionate în Germania: Cum poate scrutinul regional din Berlin și Mecklenburg-Pomerania să pună capăt carierei politice a lui Friedrich Merz
10:37
Alegeri tensionate în Germania: Cum poate scrutinul regional din Berlin și Mecklenburg-Pomerania să pună capăt carierei politice a lui Friedrich Merz
EXCLUSIV Fractură între PNL și USR în platoul Gândul. Primarul Slatinei, De Mezzo (PNL), extrem de nervos pe Negoi (USR). Ce l-a scos din sărite
10:30
Fractură între PNL și USR în platoul Gândul. Primarul Slatinei, De Mezzo (PNL), extrem de nervos pe Negoi (USR). Ce l-a scos din sărite
IMOBILIARE Care este secretul facturilor mici la încălzire iarna. Contează etajul la care se află apartamentul sau mitul bate realitatea?
10:29
Care este secretul facturilor mici la încălzire iarna. Contează etajul la care se află apartamentul sau mitul bate realitatea?
Gândul de Vreme ANM anunță temperaturi de 32 de grade, dar și averse însoțite de descărcări electrice. Care sunt zonele vizate
10:19
ANM anunță temperaturi de 32 de grade, dar și averse însoțite de descărcări electrice. Care sunt zonele vizate

Cele mai noi

Trimite acest link pe