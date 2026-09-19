Președintele Nicușor Dan se află sâmbătă în județul Bistrița-Năsăud, chiar în ziua în care a anunțat că va semna decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Documentul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial. Prezent la inaugurarea lucrărilor de extindere şi modernizare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, șeful statului a vorbit despre realizările şi succesele pe care România le-a avut şi le are, în ultimii ani, precizând că ţara nu este „în preajma apocalipsei”.

Președintele Nicușor Dan, apel la echilibru

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Șeful statului a transmis că în ciuda problemelor cu care se confruntă țara, românii trebuie să se „bucure când avem succese”.

„E important să ai un spital modern lângă comunitate, pentru că un spital modern atrage medici buni. (…) Nu vreau să vorbesc despre sistemul medical, vreau să spun un lucru care cred că e important în zilele astea: să ne bucurăm când avem succese şi să ne uităm la noi cu echilibru, pentru că pare, dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc aşa! Bineînţeles că România are corupţie, bineînţeles că România are grupuri de interese care acţionează în interes propriu şi nu în interesul public, bineînţeles că am fi putut să fim mult mai digitalizaţi decât suntem, bineînţeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem, dar când avem nişte succese, să ne uităm la ele ca la nişte succese! Am avut nişte oameni care au avut un termen limită, au avut nişte bani europeni şi s-au încadrat în termenul limită, ăsta e un succes şi sunt multe altele”, a declarat Nicuşor Dan sâmbătă, la inaugurarea lucrărilor de extindere şi modernizare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa.

Președintele a amintit că vineri, la un summit în Ucraina, preşedintele Serbiei s-a arătat impresionat de realizările României, pe care nu o vizitase de 20 de ani, Dan subliniind că aceste realizări sunt ale întregii societăţi.

„De aici speranţa. Dacă noi am făcut drumul ăsta – am fi putut să-l facem mai repede, bineînţeles – nu spun că totul este perfect, dar să ne uităm cu echilibru la unde suntem şi în felul ăsta o să reuşim să facem mai bine societatea noastră, pentru noi şi pentru copiii noştri”, a adăugat liderul de la Cotroceni.

La inaugurarea noii unităţi medicale au participat preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Emil Radu Moldovan, parlamentari, miniştri, primari din judeţ.