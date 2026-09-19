După temperaturi de peste 30 de grade, vin ninsorile în România. Vremea se schimbă radical. Când începe frigul

România trece, în numai câteva zile, de la temperaturi specifice verii la o răcire puternică. Weekendul aduce maxime de până la 32 de grade, însă după căldură, o masă de aer rece va cuprinde țara, iar temperaturile vor coborî puternic. La munte sunt posibile precipitații mixte și ninsori.

Sâmbătă, 19 septembrie, vremea rămâne caldă în cea mai mare parte a României. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 32 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul Banatului și al Olteniei. După-amiaza și seara vor apărea înnorări în Carpații Orientali și Meridionali, în Moldova și în nordul Munteniei, unde local sunt așteptate averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general reduse, dar izolat pot depăși 15-20 l/mp. În timpul ploilor, vântul poate avea intensificări de aproximativ 40-45 km/h.

De la peste 30 de grade la frig

Începând cu ziua de luni, aerul mult mai rece va pătrunde treptat peste România, iar diferența de temperatură va fi resimțită puternic în mai multe regiuni. Răcirea va fi însoțită și de ploi. Potrivit ANM, va ploua în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, local în Crișana și izolat în celelalte regiuni. La munte, la altitudini mari, sunt prognozate precipitații mixte.

Marți, răcirea se va accentua, iar frigul va cuprinde întreaga țară. Maximele nu vor mai depăși, în general, 23 de grade, iar în unele zone vor fi de numai 11 grade.

Vin ninsorile la munte

Pe măsură ce aerul rece va cuprinde țara, precipitațiile se vor transforma la altitudini mari. Astfel, miercuri, în zonele montane înalte sunt posibile precipitații mixte, iar la peste aproximativ 1.800 de metri pot apărea lapoviță și ninsoare.

Miercuri, în nordul, centrul, estul și sud-estul țării, precum și la munte, vremea va fi rece pentru această perioadă. Vântul va sufla puternic pe creste, unde rafalele pot ajunge la 70-90 km/h. Maximele vor fi cuprinse în general între 13 și 21 de grade, cele mai scăzute valori fiind prognozate în estul Transilvaniei și nordul Moldovei.

Cum va fi vremea în București

După un weekend foarte cald pentru a doua jumătate a lunii septembrie, când temperaturile se apropie de pragul de 30 de grade, valorile termice vor scădea considerabil odată cu pătrunderea aerului rece.