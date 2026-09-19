Trump explică de ce a interzis accesul jurnaliștilor CNN, MSNOW și Politico la Casa Albă. Reacția CNN la decizia președintelui SUA

Președintele american, Donald Trump, a confirmat vineri, în cadrul unei întâlniri cu presa în Biroul Oval, decizia de a interzice „cu efect imediat” accesul publicațiilor CNN, MSNOW și Politico la Casa Albă, acuzându-le de propagarea de știri false și informații fabricate.

„Acestea sunt agenții de știri false. Sunteți atât de obosiți să citiți și să vedeți știri false. Când urmăriți CNN, sunt doar știri false. De aceea au ratinguri atât de scăzute. Când urmăriți MSNBC, care anterior se numea MSNBC, pe care unii o numesc MSDNC, „Comitetul Național Democrat”, sunt știri false. Sunt știri false. Și când urmăriți Politico, guvernul, guvernul sub Biden, le-a dat aproximativ 8 milioane de dolari pentru a le menține pe linia de plutire. Și articolele pe care le scriu sunt, de asemenea, false. Așadar, există multe știri false, și poate că alte publlicații se vor alătura sau poate că vor putea deveni mai bune și îi primim înapoi. Dar țara noastră are nevoie de știri corecte. Știți, nu aveți o țară dacă nu aveți, așa cum spun eu, granițe, alegeri corecte. Noi punem toate acestea la punct”, a declarat președintele SUA din Biroul Oval.

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Inițial, Donald Trump a anunțat vineri seara, printr-o postare pe pagina de socializare Truth Social, că interzice accesul la Casa Albă unora dintre cele mai mari instituții media americane: CNN, MSNOW (care și-a schimbat recent numele din MSNBC) și Politico. Acest gest a stârnit dezbateri acerbe privind libertatea presei conform Primului Amendament din Constituția SUA.

Reacția CNN

CNN a numit interdicția anunțată de Trump privind activitatea canalului de televiziune în Casa Albă drept „o încălcare ilegală a drepturilor fundamentale protejate de Constituția SUA”.

„CNN își susține în totalitate echipa de la Casa Albă, precum și acoperirea sa obiectivă și precisă a evenimentelor. Conform Constituției SUA, avem dreptul să desfășurăm această activitate fără obstacole sau intervenții din partea guvernului. Dacă interdicția, amenințată de președintele Trump, va fi implementată, aceasta va constitui o încălcare ilegală a acestui drept fundamental, protejat de Constituție”, se arată în declarația CNN.

Atât președintele Donald Trump, cât și secretarul de presă Karoline Leavitt, au avut de-a lungul timpului numeroase altercații publice cu jurnaliștii postului CNN.

Chiar în luna septembrie, în timpul unei discuții tensionate despre un fond guvernamental controversat, Trump i-a retezat scurt întrebarea reporteriței Kaitlan Collins (corespondentul șef al CNN la Casa Albă), spunându-i „be quiet” (fă liniște) și catalogând din nou postul CNN drept „fake news”.

Trump a atacat-o public pe Collins inclusiv la dineul oficial al corespondenților de la Casa Albă, ironizând-o că „nu zâmbește destul”. Pe platforma Truth Social, președintele a numit-o direct „Stupid and Nasty” (proastă și nesimțită), iar în februarie 2026, după ce Collins l-a întrebat despre dosarele Jeffrey Epstein, Trump a numit-o „cea mai proastă reporteriță din Biroul Oval”.