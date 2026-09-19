Prima pagină » Știri externe » Trump explică de ce a interzis accesul jurnaliștilor CNN, MSNOW și Politico la Casa Albă. Reacția CNN la decizia președintelui SUA

Trump explică de ce a interzis accesul jurnaliștilor CNN, MSNOW și Politico la Casa Albă. Reacția CNN la decizia președintelui SUA

Melania Agiu
Trump explică de ce a interzis accesul jurnaliștilor CNN, MSNOW și Politico la Casa Albă. Reacția CNN la decizia președintelui SUA
Galerie Foto 6
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele american, Donald Trump, a confirmat vineri, în cadrul unei întâlniri cu presa în Biroul Oval, decizia de a interzice „cu efect imediat” accesul publicațiilor CNN, MSNOW și Politico la Casa Albă, acuzându-le de propagarea de știri false și informații fabricate.

„Acestea sunt agenții de știri false. Sunteți atât de obosiți să citiți și să vedeți știri false. Când urmăriți CNN, sunt doar știri false. De aceea au ratinguri atât de scăzute. Când urmăriți MSNBC, care anterior se numea MSNBC, pe care unii o numesc MSDNC, „Comitetul Național Democrat”, sunt știri false. Sunt știri false. Și când urmăriți Politico, guvernul, guvernul sub Biden, le-a dat aproximativ 8 milioane de dolari pentru a le menține pe linia de plutire. Și articolele pe care le scriu sunt, de asemenea, false. Așadar, există multe știri false, și poate că alte publlicații se vor alătura sau poate că vor putea deveni mai bune și îi primim înapoi. Dar țara noastră are nevoie de știri corecte. Știți, nu aveți o țară dacă nu aveți, așa cum spun eu, granițe, alegeri corecte. Noi punem toate acestea la punct”, a declarat președintele SUA din Biroul Oval.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Inițial, Donald Trump a anunțat vineri seara, printr-o postare pe pagina de socializare Truth Social, că interzice accesul la Casa Albă unora dintre cele mai mari instituții media americane: CNN, MSNOW (care și-a schimbat recent numele din MSNBC) și Politico. Acest gest a stârnit dezbateri acerbe privind libertatea presei conform Primului Amendament din Constituția SUA.

Reacția CNN

CNN a numit interdicția anunțată de Trump privind activitatea canalului de televiziune în Casa Albă drept „o încălcare ilegală a drepturilor fundamentale protejate de Constituția SUA”.

„CNN își susține în totalitate echipa de la Casa Albă, precum și acoperirea sa obiectivă și precisă a evenimentelor. Conform Constituției SUA, avem dreptul să desfășurăm această activitate fără obstacole sau intervenții din partea guvernului. Dacă interdicția, amenințată de președintele Trump, va fi implementată, aceasta va constitui o încălcare ilegală a acestui drept fundamental, protejat de Constituție”, se arată în declarația CNN.

Kaitlan Collins, corespondent CNN la Casa Albă, Sursă foto: Instagram/ Kaitlan Collins

Atât președintele Donald Trump, cât și secretarul de presă Karoline Leavitt, au avut de-a lungul timpului numeroase altercații publice cu jurnaliștii postului CNN.

Chiar în luna septembrie, în timpul unei discuții tensionate despre un fond guvernamental controversat, Trump i-a retezat scurt întrebarea reporteriței Kaitlan Collins (corespondentul șef al CNN la Casa Albă), spunându-i „be quiet” (fă liniște) și catalogând din nou postul CNN drept „fake news”.

Trump a atacat-o public pe Collins inclusiv la dineul oficial al corespondenților de la Casa Albă, ironizând-o că „nu zâmbește destul”. Pe platforma Truth Social, președintele a numit-o direct „Stupid and Nasty” (proastă și nesimțită), iar în februarie 2026, după ce Collins l-a întrebat despre dosarele Jeffrey Epstein, Trump a numit-o „cea mai proastă reporteriță din Biroul Oval”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Trump confirmă că petrecerea de nuntă a fiului său a fost finanțată de un oligarh rus, dar asigură că Don Jr. a înapoiat deja toți banii. „Este absolut permis“
12:31
Trump confirmă că petrecerea de nuntă a fiului său a fost finanțată de un oligarh rus, dar asigură că Don Jr. a înapoiat deja toți banii. „Este absolut permis“
VIDEO O furtună violentă, cu grindină și rafale puternice de vânt a lovit Roma. În câteva minute, străzile s-au inundat complet, iar traficul a fost paralizat
11:13
O furtună violentă, cu grindină și rafale puternice de vânt a lovit Roma. În câteva minute, străzile s-au inundat complet, iar traficul a fost paralizat
CONTROVERSĂ Alegeri tensionate în Germania: Cum poate scrutinul regional din Berlin și Mecklenburg-Pomerania să pună capăt carierei politice a lui Friedrich Merz
10:37
Alegeri tensionate în Germania: Cum poate scrutinul regional din Berlin și Mecklenburg-Pomerania să pună capăt carierei politice a lui Friedrich Merz
ANALIZA de 10 Vremurile se schimbă, vecinii Rusiei încearcă să învingă dependența de combustibilii rusești. Moscova și metoda „levier”: Prețurile preferențiale, instrument pentru menținerea influenței și loialității politice
10:00
Vremurile se schimbă, vecinii Rusiei încearcă să învingă dependența de combustibilii rusești. Moscova și metoda „levier”: Prețurile preferențiale, instrument pentru menținerea influenței și loialității politice
SANCȚIUNI Trump a semnat legea care lovește Rusia cu noi sancțiuni. „Flota fantomă” a lui Putin, vânată de americani
09:25
Trump a semnat legea care lovește Rusia cu noi sancțiuni. „Flota fantomă” a lui Putin, vânată de americani
NEWS ALERT Trump anunță că SUA vor avea control total asupra securității insulei Groenlanda, în cadrul unui acord istoric
07:40
Trump anunță că SUA vor avea control total asupra securității insulei Groenlanda, în cadrul unui acord istoric
Mediafax
Câte mii de euro pierde lunar Siegfried Mureșan dacă ajunge premierul României
Digi24
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată
Cancan.ro
Românii au luat cu asalt Coasta de Azur. Flotă de mașini de lux, înmatriculate în România, în parcările hotelurilor din Monaco
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la putere au oprit apa din munți”
Mediafax
„Marele Râu Artificial”. Ce se afla sub nisipul deșertului Sahara
Click
Horoscop 19-25 septembrie. Taurii duc o luptă grea, Racii pot avansa în carieră, uși importante se deschid pentru Vărsători
Digi24
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”
Cancan.ro
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta!
Ce se întâmplă doctore
Lucrurile pe care nu e bine să le dai din casă. Se spune că odată cu ele pleacă norocul și sporul
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Ford EcoSport a fost transformat într-un monstru cu 6 roți. Consumul afișat surprinde
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Gustările dintre mese nu sunt neapărat rele. Când apar problemele?
Mediafax Italia
Un membru al Guvernului A PRIMIT UN GLONȚ într-un plic! Prima reacție a premierului de la Roma
Mediafax Spania
VESTE PROASTĂ pentru DACIA! Ce se întâmplă cu modelul Sandero?!
MARIUS TUCĂ SHOW Simion, după victoriile AfD din Germania: „Cred că schimbarea va veni din Franța”. Ce alegeri importante spune liderul AUR că urmează în Europa
12:00
Simion, după victoriile AfD din Germania: „Cred că schimbarea va veni din Franța”. Ce alegeri importante spune liderul AUR că urmează în Europa
VIRAL Nicușor Dan, incomodat de șosete la summitul din Ucraina. Zelenski a făcut ochii mari
11:38
Nicușor Dan, incomodat de șosete la summitul din Ucraina. Zelenski a făcut ochii mari
METEO După temperaturi de peste 30 de grade, vin ninsorile în România. Vremea se schimbă radical. Când începe frigul
11:29
După temperaturi de peste 30 de grade, vin ninsorile în România. Vremea se schimbă radical. Când începe frigul
NEGOCIERI Guvernul Bolojan 2. Numele propuse pentru Cabinetul Mureșan. Useriștii ar rămâne în funcție, Ghinea ar putea reveni (surse)
11:04
Guvernul Bolojan 2. Numele propuse pentru Cabinetul Mureșan. Useriștii ar rămâne în funcție, Ghinea ar putea reveni (surse)
NEWS ALERT Alertă în Republica Moldova. Mai multe drone au intrat în spațiul aerian. Una a căzut și a luat foc
11:00
Alertă în Republica Moldova. Mai multe drone au intrat în spațiul aerian. Una a căzut și a luat foc

Cele mai noi

Trimite acest link pe