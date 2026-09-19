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Nicușor Dan, incomodat de șosete la summitul din Ucraina. Zelenski a făcut ochii mari

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Un moment nostim a avut loc la summitul desfășurat în Ucraina, avându-l în prim-plan pe președintele României. Nicușor Dan și-a aranjat șosetele chiar în timp ce stătea lângă Volodimir Zelenski. Gestul președintelui român nu a trecut neobservat.

Liderul Ucrainei și-a întors privirea către omologul său, iar reacția sa discretă a fost surprinsă inclusiv de camerele de filmat.

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Scenă inedită la Forumul Economic Carpatic

Scena inedită a avut loc vineri, 18 septembrie, la Forumul Economic Carpatic. Este unul dintre evenimentele organizate în cadrul primului Summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Reuniunea a fost găzduită de președintele Volodimir Zelenski în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk.

Nicușor Dan, la Summitul Inițiativei pentru Integrarea Carpatică, alături de Zelenski Țările carpatice trebuie să colaboreze mai bine

Nicușor Dan, la Summitul Inițiativei pentru Integrarea Carpatică, alături de Zelenski Țările carpatice trebuie să colaboreze mai bine

În videoclip, se observă cum cei doi lideri politici stau unul lângă celălalt chiar în primul rând. La un moment dat, Nicușor Dan a început să-și aranjeze șoseta neagră de la piciorul drept. Gestul a fost observat imediat de Zelenski, care și-a întors privirea pentru câteva clipe către omologul său român.

Zelenski s-a abținut să nu zâmbească

Nicușor Dan și-a continuat calm gestul și la piciorul stâng. Așa cum se poate observa din videoclip, Zelenski s-a uitat din nou mirat către el, abținându-și un zâmbet.

Filmarea a fost publicată pe TikTok de jurnalista ucraineană Galina Ostapoveț, care a comentat amuzată incidentul.

„Am filmat astăzi un videoclip amuzant la summitul economic la care a participat președintele. Fiți atenți la reacția lui Zelenski”, a transmis jurnalista.

Acorduri de 1 miliard de euro la summitul „Carpathian 8″

Președintele României a participat vineri la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, cunoscută și sub denumirea Carpathian 8, la invitația personală a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Evenimentul a avut loc în regiunea Ivano-Frankivsk,  Summitul reunește lideri și reprezentanți ai statelor din regiunea carpatică și urmărește dezvoltarea cooperării regionale. Președintele ucrainean a anunțat că la summitul „Carpathian 8″ urmează să fie semnate acorduri comerciale și de investiții în valoare de 1 miliard de euro. 

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