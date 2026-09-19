Un moment nostim a avut loc la summitul desfășurat în Ucraina, avându-l în prim-plan pe președintele României. Nicușor Dan și-a aranjat șosetele chiar în timp ce stătea lângă Volodimir Zelenski. Gestul președintelui român nu a trecut neobservat.

Liderul Ucrainei și-a întors privirea către omologul său, iar reacția sa discretă a fost surprinsă inclusiv de camerele de filmat.

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Scenă inedită la Forumul Economic Carpatic

Scena inedită a avut loc vineri, 18 septembrie, la Forumul Economic Carpatic. Este unul dintre evenimentele organizate în cadrul primului Summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Reuniunea a fost găzduită de președintele Volodimir Zelenski în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk.

În videoclip, se observă cum cei doi lideri politici stau unul lângă celălalt chiar în primul rând. La un moment dat, Nicușor Dan a început să-și aranjeze șoseta neagră de la piciorul drept. Gestul a fost observat imediat de Zelenski, care și-a întors privirea pentru câteva clipe către omologul său român.

Zelenski s-a abținut să nu zâmbească

Nicușor Dan și-a continuat calm gestul și la piciorul stâng. Așa cum se poate observa din videoclip, Zelenski s-a uitat din nou mirat către el, abținându-și un zâmbet.

Filmarea a fost publicată pe TikTok de jurnalista ucraineană Galina Ostapoveț, care a comentat amuzată incidentul.

„Am filmat astăzi un videoclip amuzant la summitul economic la care a participat președintele. Fiți atenți la reacția lui Zelenski”, a transmis jurnalista.

Acorduri de 1 miliard de euro la summitul „Carpathian 8″

Președintele României a participat vineri la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, cunoscută și sub denumirea Carpathian 8, la invitația personală a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Evenimentul a avut loc în regiunea Ivano-Frankivsk, Summitul reunește lideri și reprezentanți ai statelor din regiunea carpatică și urmărește dezvoltarea cooperării regionale. Președintele ucrainean a anunțat că la summitul „Carpathian 8″ urmează să fie semnate acorduri comerciale și de investiții în valoare de 1 miliard de euro.