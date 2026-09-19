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O furtună violentă, cu grindină și rafale puternice de vânt a lovit Roma. În câteva minute, străzile s-au inundat complet, iar traficul a fost paralizat

Melania Agiu
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O furtună violentă a lovit, vineri, mai multe sectoare ale capitalei italiene Roma. Ploi torențiale, căderi de grindină și rafale puternice de vânt au măturat inițial zonele de vest și de nord, extinzându-se ulterior către centrul istoric și cartierele din sud.

Sursă video: X/ @Ile2S

Cele mai intense precipitații s-au înregistrat între Balduina și Prati, unde s-a abătut o adevărată furtună, dar și zona Monte Mario și în apropierea tribunalului din Piazzale Clodio a fost grav afectată.

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„O jumătate de metru de apă sub podul Olimpica”, aceasta a fost alerta dată de motocicliști, care s-au adăpostit de ploaia torențială. Pe Corso Francia, mașinile au rămas plutind în apă, scrie Corriere della Sera-Roma.

Potrivit sursei citate, într-o jumătate de oră de ploaie torențială s-au înregistrat inundații atât de mai încât mașinile au rămas blocate pe șosele.

Sursă video: Vincenzo Boss

Zeci de echipe ale Pompierilor și ale Poliției Locale au fost mobilizate în tot orașul. Pe lângă numeroase pasaje subterane, au fost inundate și porțiuni din Via Cristoforo Colombo și de pe Grande Raccordo Anulare, ceea ce a paralizat traficul.

Au fost raportate și crengi căzute pe strada dintre Via Gabrio Casati și Monte Cervialto.

Sursă vido: X/@Radio1Rai

Trei elevi au suferit răni minore pe Via Brenta, în cartierul Salario, după ce o creangă s-a rupt dintr-un copac și a căzut în fața Liceului Științific Avogadro. Elevii tocmai părăsiseră școala după ce terminaseră orele. Aceștia au fost îngrijiți la fața locului de către personalul de urgență.

Situația de instabilitate atmosferică, spun meteorologii italieni, este cauzată de trecerea unei depresiuni barometrice peste regiunile centrale.

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