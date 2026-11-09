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Nicușor Dan, mesaj după întrevederea cu Ursula von der Leyen. Ce a transmis șeful statului după ce Președinta Comisiei Europene a anunțat alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră

Nicușor Dan, mesaj după întrevederea cu Ursula von der Leyen. Ce a transmis șeful statului după ce Președinta Comisiei Europene a anunțat alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră
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Nicușor Dan a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, după vizita Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Palatul Cotroceni. Șeful statului a salutat alocarea a 50 de milioane de euro  pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră anunțată de aceasta și a transmis că acest sprijin înseamnă mai multă siguranță în regiune și mai multă protecție pentru cetățenii noștri.

Nicușor Dan, după întrevederea cu Ursula von der Leyen de la Palatul Cotroceni

O vizită importantă astăzi la Palatul Cotroceni a Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, căreia i-am mulțumit atât pentru solidaritate, cât și pentru sprijinul european concret dat menținerii securității din regiunea noastră. Salut alocarea a 50 de milioane de euro, anunțată de doamna von der Leyen la București, pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră, care va fi gestionat de țara noastră împreună cu Bulgaria, cu un calendar clar de finalizare. În plus, România va primi alte 10 milioane de euro pentru operațiunile de căutare și salvare în Marea Neagră, ceea ce va ajuta la salvarea de vieți omenești.
Tot acest sprijin înseamnă mai multă siguranță în regiune și mai multă protecție pentru cetățenii noștri”, a subliniat Nicușor Dan.
Președintele României a punctat că Marea Neagră este importantă nu doar pentru România, ci și pentru Europa și a amintit că în perioada recentă au existat numeroase incidente la Marea Neagră, toate parte a războiului hibrid ”în care Rusia încearcă să escaladeze conflictul pe care l-a început în Ucraina”.
”Marea Neagră este importantă nu doar pentru România, ci și pentru Europa, deoarece este o zonă semnificativă în comerţul global și în securitatea întregului continent, inclusiv din punct de vedere energetic. În plus, nu putem să vorbim de o pace stabilă în Ucraina și de un mod eficient de a reconstrui Ucraina fără o Mare Neagră sigură.
În perioada recentă, am avut numeroase incidente la Marea Neagră, incursiunile cu drone fiind cele mai vizibile, dar și acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, toate parte a unui război hibrid în care Rusia încearcă să escaladeze conflictul pe care l-a început în Ucraina.
În dialogul cu președinta Comisiei Europene, am reafirmat și solidaritatea noastră cu Ucraina și susținerea pentru parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Am abordat, totodată, și tema cadrului financiar multianual și speranța de a încheia anul cu un buget 2028-2034 ambițios”, a transmis Nicușor Dan.

Ursula von der Leyen: ”Mă bucur foarte mult să anunț că, în acord cu România și Bulgaria, vom accelera acum activitatea pentru înființarea Centrului de securitate maritimă la Marea Neagră”

După dicuția cu președintele Nicușor Dan, Președinta Comisiei Europene a anunțat o alocare de 50 de milioane de euro pentru hubul de securitate de la Marea Neagră.

Mă bucur foarte mult să anunț că, în acord cu România și Bulgaria, vom accelera acum activitatea pentru înființarea Centrului de securitate maritimă la Marea Neagră, cu un calendar clar de finalizare și o finanțare dedicată în valoare de 50 de milioane de euro”, a declarat Ursula von der Leyen.

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