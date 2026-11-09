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Ultimatumul Germaniei pentru țările europene: Friedrich Merz condiționează aprobarea bugetului UE de sprijinul financiar pentru Ucraina

Ultimatumul Germaniei pentru țările europene: Friedrich Merz condiționează aprobarea bugetului UE de sprijinul financiar pentru Ucraina
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Cancelarul german Friedrich Merz a trimis un ultimatum oficial liderilor europeni prin care condiționează aprobarea următorului buget pe șapte ani al Uniunii Europene de un angajament colectiv și obligatoriu al tuturor celor 27 de state membre de a finanța Ucraina începând cu anul 2027. Avertismentul a fost transmis printr-o scrisoare oficială adresată președintelui Consiliului European, António Costa, document consultat și publicat inițial de Financial Times, scrie Mediafax.

Scrisoare trimisă către președintele Consiliului European

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că va bloca următorul buget al UE, care se întinde pe șapte ani, dacă toate statele membre nu se angajează să ofere sprijin financiar Ucrainei în 2027 și în anii următori.

Într-o scrisoare trimisă președintelui Consiliului European, António Costa, consultată de Financial Times, Merz condiționează sprijinul său pentru bugetul blocului comunitar pentru perioada 2028-2034 de acordul tuturor țărilor UE privind finanțarea Ucrainei, devastată de război, care se confruntă anul viitor cu un deficit de finanțare de 70 de miliarde de euro.

„Un angajament colectiv, prin care toți, fără excepție, vom contribui în mod echitabil la acoperirea acestui deficit de finanțare al Ucrainei, este o condiție esențială pentru rezolvarea acestei probleme și pentru discutarea oricăror alte chestiuni, în special a celor cu implicații financiare”, a scris Merz.

Ultimatumul vine înaintea reuniunii liderilor UE de la Dublin, de joi și vineri, unde Merz a cerut ca deficitul de finanțare al Kievului să fie abordat.

Ucraina are nevoie de încă 70 de miliarde de euro în 2027

În decembrie anul trecut, liderii UE au convenit asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, însă amploarea agresiunii militare a Rusiei împotriva țării vecine este atât de mare încât Kievul a anunțat că va avea nevoie de încă 70 de miliarde de euro în finanțare anul viitor, un deficit recunoscut de aliații Ucrainei.

UE s-a angajat să acopere două treimi din această sumă, adică aproximativ 45 de miliarde de euro. Comisia Europeană lucrează la identificarea unor variante pentru îndeplinirea acestui angajament, inclusiv prin emiterea de noi datorii comune, în speranța că liderii vor putea ajunge la un acord până la sfârșitul anului.

Patru state membre refuză noi contribuții pentru Kiev

Însă patru țări din UE – Ungaria, Slovacia, Bulgaria și Cehia – au semnalat că nu vor contribui la acordarea unui sprijin financiar suplimentar Kievului. Ungaria, Slovacia și Cehia au obținut anul trecut o derogare de la contribuția la plata dobânzilor aferente împrumutului de 90 de miliarde de euro.

Merz a subliniat în scrisoare că „trebuie apoi să găsim o soluție susținută de toate statele membre, care să asigure o perspectivă de finanțare solidă și multianuală pentru Ucraina începând din 2028”, inclusiv pentru plata dobânzilor aferente datoriei restante legate de această țară.

Marine Le Pen, care conduce sondajele de opinie înaintea alegerilor prezidențiale din Franța din aprilie, a declarat, de asemenea, că, dacă va câștiga cursa pentru a-i succeda lui Emmanuel Macron, va pune capăt sprijinului acordat Kievului, cu excepția unei anumite forme de asistență operațională și a instruirii soldaților ucraineni.

Germania vrea schimbarea regulilor de finanțare

Discuțiile UE privind finanțarea Ucrainei au loc în același timp cu negocierile dificile privind bugetul blocului comunitar începând din 2028.

Germania este cel mai mare contributor net la bugetul UE, în timp ce cele patru țări care încearcă să evite o contribuție suplimentară la finanțarea Ucrainei sunt beneficiare nete ale fondurilor europene.

Prin folosirea influenței Germaniei în negocierile bugetare, Merz încearcă să asigure finanțarea Kievului atât pentru anul viitor, cât și pentru perioada următoare.

Alegerile care urmează în mai multe țări din UE, inclusiv în Italia și Polonia, ar putea face tot mai dificilă finanțarea Ucrainei prin consens.

Berlinul încearcă, de asemenea, să se asigure că, pe viitor, finanțarea va necesita doar sprijinul unei majorități calificate a țărilor UE, în locul consensului cerut în prezent, pentru a evita eventuale veto-uri.

„Nevoile financiare ale Ucrainei trebuie rezolvate în cadrul următorului [buget al UE]. Sprijinul financiar pentru Ucraina din partea tuturor statelor membre ale UE este esențial pentru încheierea cu succes a [negocierilor bugetare ale UE]”, a declarat un oficial al guvernului german.

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