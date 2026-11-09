Cristian Erbașu vine cu clarificări după avertizarea despre concedierea a zeci de mii de oameni din construcții. Cum justifică antreprenorul afirmațiile

Antreprenorul Cristian Erbașu susține că avertismentele recente despre problemele pe care le poate avea sectorul construcțiilor, care pot duce la zeci de mii de concedieri, au fost scoase din context. Președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții susține că intervenția sa a vizat strict dinamica economică generală și nevoia imperioasă de predictibilitate, fără a arăta cu degetul spre decizii sau persoane individuale.

„Am vorbit despre realitatea unei întregi bresle”

Liderul patronal subliniază că dificultățile cu care se confruntă în prezent companiile din domeniu au la bază cauze structurale profunde, de la întârzieri cronice la plată până la incertitudinea care planează asupra portofoliului de investiții viitoare.

„Declarațiile mele au vizat situația generală a sectorului construcțiilor și problemele pe care le resimt în această perioadă companiile. Nu am atribuit această situație unei persoane sau unei decizii punctuale. Am vorbit despre realitatea unei întregi bresle și despre nevoia de predictibilitate și continuitate a investițiilor”, a transmis Cristian Erbașu.

Riscul ajustărilor salariale și al disponibilizărilor

În ceea ce privește scenariile privind eventualele reduceri de cheltuieli, președintele federației explică cum se poate ajunge aici. Lipsa de vizibilitate asupra proiectelor și a fluxului de încasări obligă firmele să își reanalizeze bugetele operaționale.

„Atunci când o companie nu mai menține aceeași predictibilitate asupra proiectelor și încasărilor, apar firesc ajustări la nivelul structurii de costuri. Acesta a fost contextul în care am făcut referire la salarii sau la numărul de angajați”, a adăugat Cristian Erbașu.

Apel la stabilitate și planificare strategică

Semnalul de alarmă tras de reprezentantul constructorilor rămâne totuși unul cât se poate de serios. Pentru ca sectorul construcțiilor, un motor-cheie al economiei naționale, să își poată menține stabilitatea, companiile au nevoie de garanția că proiectele de infrastructură și dezvoltare vor continua fără sincope. Un cadru predictibil le-ar permite constructorilor să își dimensioneze echilibrat resursele umane și financiare, evitând măsuri drastice pe piața muncii.