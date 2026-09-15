Cătălin Predoiu, ministrul interimar al Afacerilor Interne, a reacționat într-o postare pe rețelele sociale după protestele fermerilor din Capitală. Acesta a anunțat că Piaţa Victoriei şi bulevardele din jur au fost redate circulaţiei, iar ordinea publică a fost restabilită. De asemenea, ela transmis mulţumiri celor care au protestat paşnic, dar şi forţelor de intervenţie.

„Piața Victoriei și bulevardele din jur au fost redate circulației, iar ordinea publică a fost restabilită. Mulțumesc jandarmilor și celorlalte structuri și forțe ale MAI care au acționat integrat astăzi, cu calm, reținere și profesionalism”, a scris Cătălin Predoiu pe Facebook.

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Ministrul interimar a afirmat că MAI respectă dreptul la protest pașnic și libertatea de exprimare și a făcut un apel la calm și la manifestarea pașnică în cadrul protestelor autorizate legal. De asemenea, acesta le-a mulțumit cetățenilor care au protestat pașnic în Piața Victoriei.

„Reiterez apelul la calm și la manifestarea pașnică în cadrul protestelor autorizate legal, apel făcut încă de ieri și pe tot parcursul zilei de astăzi de către purtătorii de cuvânt și reprezentanții Jandarmeriei Române și Poliției Române. Mulțumesc, în egală măsură, cetățenilor care au înțeles să protesteze pașnic”.

Predoiu anunță că forțele de ordine rămân mobilizate

Cătălin Predoiu a subliniat că structurile MAI vor continua să acționeze coordonat pentru protejarea cetățenilor, inclusiv a celor care participă pașnic la manifestații. El a subliniat că violența, agresarea forțelor de ordine și transformarea unui protest într-o confruntare de stradă nu pot fi acceptate.