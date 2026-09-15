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Lia Olguța Vasilescu, după ce primăria Craiovei a fost dată în judecată de un ONG apropiat de USR: „N-ai cum să fii atât de prost!”

Lia Olguța Vasilescu, după ce primăria Craiovei a fost dată în judecată de un ONG apropiat de USR: „N-ai cum să fii atât de prost!”
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Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a reacționat într-o postare pe rețelele sociale după ce un ONG apropiat de USR a deschis un proces împotriva Primăriei Craiova, alături de alți aproape 200 de locuitori ai orașului, într-un dosar care vizează poluarea aerului din municipiu.

Edilul susține că organizația este un ONG apropiat de USR și afirmă că autorii acțiunii în instanță au indicat greșit Primărai Craiova ca responsabilă pentru poluarea produsă de CET.

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Lia Olguța Vasilescu susține că CET nu se află în subordinea Primăriei, ci este controlată de statul român, astfel că municipalitatea nu are niciun fel de control asupra funcționării centralei.

„Cică un ONG userist a dat în judecată Primăria Craiova pentru poluarea de la… CET. Nu le-o fi spus nimeni că CET nu aparține de Primărie, ci de Guvern? Eu cred totuși că e o știre de 1 aprilie, deși e septembrie. N-ai cum să fii atât de prost!”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.

Un ONG și aproape 200 de craioveni au deschis procesul la Tribunalul Cluj

ONG-ul apropiat de USR, alături de 194 de persoane din Craiova, a chemat în judecată Primarul municipiului Craiova, Primăria Craiova, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate și Direcția Județeană de Mediu Dolj.

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Cluj și are ca obiect, potrivit organizației, lipsa unor măsuri suficiente din partea autorităților pentru combaterea poluării aerului din Craiova, lipsa unui plan de calitate a aerului și numărul insuficient de stații de monitorizare din municipiu.

Cei aproape 200 de reclamanți provin din cartierul Bariera Vâlcii și din zonele apropiate de centrala termoelectrică. ONG-ul susține că locuitorii cer autorităților un nou plan de calitate a aerului pentru Craiova, puncte fixe suplimentare pentru monitorizarea aerului și măsuri pentru prevenirea și controlul poluării. Reclamanții solicită, de asemenea, daune morale pentru efectele poluării asupra vieții lor.

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