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Ministrul de externe al Ungariei a depus plângere împotriva predecesorului său pentru risipa banilor. Cât a cheltuit Szijjártó pe zboruri private

Ministrul de externe al Ungariei a depus plângere împotriva predecesorului său pentru risipa banilor. Cât a cheltuit Szijjártó pe zboruri private
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Actualul ministru de externe al Ungariei a precizat marți că a depus o plângere penală împotriva predecesorului său din mandatul lui Viktor Orban, Péter Szijjártó, și a echipei sale pentru utilizarea în mod regulat a unor zboruri private costisitoare în loc de zboruri regulate în ultimii patru ani.

Plângerea penală a fost anunțată oficial printr-un mesaj video pe pagina de Facebook de către Anita Orban, actualul ministru al Afacerilor Externe și al Comerțului din Ungaria. Aceasta face parte din noul executiv condus de premierul Péter Magyar, care și-a asumat ca prioritate investigarea modului în care au fost cheltuite fondurile publice de către fostul guvern.

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În replică, Viktor Orban a respins orice acuzație de corupție, iar purtătorul său de cuvânt, Bertalan Havasi, a precizat într-un răspuns către Reuters că zborurile ministrului de externe au respectat pe deplin decretele guvernamentale.

„În ultimii ani, angajamentele externe ale Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului au fost organizate cu o eficiență exemplară”, a spus Bertalan Havasi. „Prin urmare, Péter Szijjártó merită laude, nu atacuri motivate politic.”

În clipul postat pe Facebook, Anita Orban a declarat că nu există nicio urmă de economie în aranjamentele de călătorie ale lui Szijjártó și ale echipei sale.

„Din 2022 încoace, au trecut în mod curent la utilizarea zborurilor private charter sau a avioanelor armatei pentru călătoriile ministrului [Szijjártó] și ale delegației sale”, a spus aceasta.

Anita Orban a precizat că documentele și ancheta au arătat că, între 2022 și 2026, aceste călătorii au costat în medie aproape de șase ori, sau cu 4 miliarde de forinți (aproximativ 11 milioane de euro), mai mult decât ar fi costat zborurile programate la clasa business.

„Este o pierdere semnificativă și, de asemenea, implică responsabilitatea fostei conduceri a ministerului”, a adăugat actualul ministru de externe de la Budapesta.

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