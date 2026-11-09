Prima pagină » Actualitate » Cristian Pistol anunță ce se întâmplă cu porțiunile degradate de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. Când ar putea fi deschisă circulația pe Calea 1, între nodurile Unirea și Turda

Cristian Pistol anunță ce se întâmplă cu porțiunile degradate de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. Când ar putea fi deschisă circulația pe Calea 1, între nodurile Unirea și Turda

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cristian Pistol, directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat că lucrările pentru remedierea degradărilor de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda avansează.

Lucrările de consolidare a terenului și de reparare a degradărilor de pe A10 Sebeș-Turda continuă. Intervențiile vizează refacerea terasamentelor, carosabilului, drenajului și parapetelor rutiere.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Cristian Pistol anunță ce se întâmplă cu porțiunile degradate de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. Când ar putea fi deschisă circulația pe Calea 1, între nodurile Unirea și Turda. Foto: Capturi video.

Reparațiile sunt suportate de constructor, în baza garanției, fără bani de la bugetul de stat. Lucrările vor dura aproximativ trei luni, timp în care traficul pe Calea 1 rămâne deviat pe DN1.

„Lucrările pentru remedierea degradărilor de pe Autostrada A10 Sebeș – Turda avansează!

Au început deja forajele, iar de mâine încep betonările piloților forați care vor stabiliza terenul din zona km 66+300 – km 66+500.

Principalele lucrări:

  • consolidarea terenului de fundare și a rambleului, printr-un sistem de piloți din beton armat și micropiloți injectați;
  • refacerea terasamentelor afectate și reconstruirea corpului autostrăzii cu material granular armat cu geogrilă;
  • refacerea structurii rutiere în zonele afectate;
  • refacerea și completarea sistemelor de drenaj și evacuare a apelor;
  • înlocuirea parapetului rutier afectat și refacerea semnalizării.

Lucrările sunt executate și suportate integral de constructor, în perioada de garanție, fără costuri de la bugetul de stat.

Durata estimată este de 3 luni și depinde de condițiile meteorologice. Pe toată această perioadă, circulația pe Calea 1 rămâne închisă între nodurile Unirea și Turda, cu devierea traficului pe DN1, iar pe Calea 2 se circulă normal”, scrie Cristian Pistol pe Facebook.

Porțiune de autostradă surpată

De altfel, vă reamintim că, în iulie, o porțiune din A10 Sebeș-Turda s-a surpat. La momentul acela, Ministerul Transporturilor cere clarificări urgente de la CNAIR, în urma incidentului. Respectiva porțiune de drum a mai fost reparată în urmă cu 3 ani. CNAIR suspectează infiltrații de apă.

Sursă video: Facebook Cristian Pistol

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOWGeorge Simion susține că AUR ar fi fost primul partid la alegeri dacă nu existau „diversiunile de tip POT”
20:00
George Simion susține că AUR ar fi fost primul partid la alegeri dacă nu existau „diversiunile de tip POT”
VIDEONinge la Rânca. Drumarii intervin cu utilaje și material antiderapant. Șoferii, sfătuiți să nu se deplaseze cu mașini neechipate pentru iarnă
19:47
Ninge la Rânca. Drumarii intervin cu utilaje și material antiderapant. Șoferii, sfătuiți să nu se deplaseze cu mașini neechipate pentru iarnă
MARIUS TUCĂ SHOWGeorge Simion anunță că își asumă protestul AUR din 14 noiembrie, chiar și fără autorizație: „Mă voi duce în fața primăriei, în fața domnului Ciucu”
19:33
George Simion anunță că își asumă protestul AUR din 14 noiembrie, chiar și fără autorizație: „Mă voi duce în fața primăriei, în fața domnului Ciucu”
FLASH NEWSCristian Erbașu vine cu clarificări după avertizarea despre concedierea a zeci de mii de oameni din construcții. Cum justifică antreprenorul afirmațiile
19:13
Cristian Erbașu vine cu clarificări după avertizarea despre concedierea a zeci de mii de oameni din construcții. Cum justifică antreprenorul afirmațiile
DECESA murit Mihnea Ionescu, chirurgul cu „talent fără egal” de la Institutul Clinic Fundeni. Medicul avea 73 de ani
19:07
A murit Mihnea Ionescu, chirurgul cu „talent fără egal” de la Institutul Clinic Fundeni. Medicul avea 73 de ani
ULTIMA ORĂDronă interceptată la aproape 30 de kilometri de Sulina, în timp ce Ursula Von der Leyen se află la București. A fost emis Ro-Alert în județul Tulcea, iar 2 avioane F-16 au fost ridicate de la sol
18:15
Dronă interceptată la aproape 30 de kilometri de Sulina, în timp ce Ursula Von der Leyen se află la București. A fost emis Ro-Alert în județul Tulcea, iar 2 avioane F-16 au fost ridicate de la sol
Mediafax
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Jaful din vila jurnalistei de la Observator, în care Claudiu Pătrașcu apare suspect, capătă proporții internaționale! Ex-selecționerul Portugaliei, victima unei spargeri trase la indigo
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
Razie în centrul Moscovei. Sute de tineri au fost luați din parc, duși la secție și presați să semneze contracte cu Armata
Mediafax
Ursula, anunț important pentru România! Milioane de euro pentru securitatea la Marea Neagră
Click
David Pușcaș nu mai are bani pentru tratament. Afecțiunea cu care a fost diagnosticat: „Nu am pe nimeni care să mă ajute”
Digi24
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Cancan.ro
Pozele Claudiei Ion, pe site-urile pentru adulți!!! Avem dovada
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
NASA vrea să prelungească misiunea Telescopului Hubble dincolo de 2032. Cum ar putea fi salvat observatorul spațial?
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
HOROSCOPSchimbare majoră pentru o zodie în săptămâna 9-15 noiembrie 2026. Cristina Demetrescu: Este momentul să clarifice lucrurile
19:49
Schimbare majoră pentru o zodie în săptămâna 9-15 noiembrie 2026. Cristina Demetrescu: Este momentul să clarifice lucrurile
ULTIMA ORĂA 42-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează „Dosar fabricat, Călin nevinovat!”
19:47
A 42-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează „Dosar fabricat, Călin nevinovat!”
ULTIMA ORĂReactorul 1 de la Cernavodă s-a stricat la doar trei zile după ce a fost repornit. Centrala nu mai produce curent
19:30
Reactorul 1 de la Cernavodă s-a stricat la doar trei zile după ce a fost repornit. Centrala nu mai produce curent
CONTROVERSĂUltimatumul Germaniei pentru țările europene: Friedrich Merz condiționează aprobarea bugetului UE de sprijinul financiar pentru Ucraina
19:19
Ultimatumul Germaniei pentru țările europene: Friedrich Merz condiționează aprobarea bugetului UE de sprijinul financiar pentru Ucraina
REACȚIENicușor Dan, mesaj după întrevederea cu Ursula von der Leyen. Ce a transmis șeful statului după ce Președinta Comisiei Europene a anunțat alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră
19:09
Nicușor Dan, mesaj după întrevederea cu Ursula von der Leyen. Ce a transmis șeful statului după ce Președinta Comisiei Europene a anunțat alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră
UTILETrucul japonez pentru pregătirea copacilor din grădină în prag de iarnă. Cum îi protejezi de ger și zăpadă
18:52
Trucul japonez pentru pregătirea copacilor din grădină în prag de iarnă. Cum îi protejezi de ger și zăpadă

Cele mai noi

Trimite acest link pe