Cristian Pistol anunță ce se întâmplă cu porțiunile degradate de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. Când ar putea fi deschisă circulația pe Calea 1, între nodurile Unirea și Turda

Cristian Pistol, directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat că lucrările pentru remedierea degradărilor de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda avansează.
Lucrările de consolidare a terenului și de reparare a degradărilor de pe A10 Sebeș-Turda continuă. Intervențiile vizează refacerea terasamentelor, carosabilului, drenajului și parapetelor rutiere.
Reparațiile sunt suportate de constructor, în baza garanției, fără bani de la bugetul de stat. Lucrările vor dura aproximativ trei luni, timp în care traficul pe Calea 1 rămâne deviat pe DN1.
„Lucrările pentru remedierea degradărilor de pe Autostrada A10 Sebeș – Turda avansează!
Au început deja forajele, iar de mâine încep betonările piloților forați care vor stabiliza terenul din zona km 66+300 – km 66+500.
Principalele lucrări:
Lucrările sunt executate și suportate integral de constructor, în perioada de garanție, fără costuri de la bugetul de stat.
Durata estimată este de 3 luni și depinde de condițiile meteorologice. Pe toată această perioadă, circulația pe Calea 1 rămâne închisă între nodurile Unirea și Turda, cu devierea traficului pe DN1, iar pe Calea 2 se circulă normal”, scrie Cristian Pistol pe Facebook.
De altfel, vă reamintim că, în iulie, o porțiune din A10 Sebeș-Turda s-a surpat. La momentul acela, Ministerul Transporturilor cere clarificări urgente de la CNAIR, în urma incidentului. Respectiva porțiune de drum a mai fost reparată în urmă cu 3 ani. CNAIR suspectează infiltrații de apă.
Sursă video: Facebook Cristian Pistol