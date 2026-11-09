Cristian Pistol anunță ce se întâmplă cu porțiunile degradate de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. Când ar putea fi deschisă circulația pe Calea 1, între nodurile Unirea și Turda

Cristian Pistol, directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat că lucrările pentru remedierea degradărilor de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda avansează.

Lucrările de consolidare a terenului și de reparare a degradărilor de pe A10 Sebeș-Turda continuă. Intervențiile vizează refacerea terasamentelor, carosabilului, drenajului și parapetelor rutiere.

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Reparațiile sunt suportate de constructor, în baza garanției, fără bani de la bugetul de stat. Lucrările vor dura aproximativ trei luni, timp în care traficul pe Calea 1 rămâne deviat pe DN1.

„Lucrările pentru remedierea degradărilor de pe Autostrada A10 Sebeș – Turda avansează!

Au început deja forajele, iar de mâine încep betonările piloților forați care vor stabiliza terenul din zona km 66+300 – km 66+500.

Principalele lucrări:

consolidarea terenului de fundare și a rambleului, printr-un sistem de piloți din beton armat și micropiloți injectați;

refacerea terasamentelor afectate și reconstruirea corpului autostrăzii cu material granular armat cu geogrilă;

refacerea structurii rutiere în zonele afectate;

refacerea și completarea sistemelor de drenaj și evacuare a apelor;

înlocuirea parapetului rutier afectat și refacerea semnalizării.

Lucrările sunt executate și suportate integral de constructor, în perioada de garanție, fără costuri de la bugetul de stat.

Durata estimată este de 3 luni și depinde de condițiile meteorologice. Pe toată această perioadă, circulația pe Calea 1 rămâne închisă între nodurile Unirea și Turda, cu devierea traficului pe DN1, iar pe Calea 2 se circulă normal”, scrie Cristian Pistol pe Facebook.

Porțiune de autostradă surpată

De altfel, vă reamintim că, în iulie, o porțiune din A10 Sebeș-Turda s-a surpat. La momentul acela, Ministerul Transporturilor cere clarificări urgente de la CNAIR, în urma incidentului. Respectiva porțiune de drum a mai fost reparată în urmă cu 3 ani. CNAIR suspectează infiltrații de apă.

Sursă video: Facebook Cristian Pistol