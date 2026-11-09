George Simion anunță că protestul AUR din weekend va avea loc în orice circumstanțe. Președintele AUR acuză campanii de intimidare: „Sistemului îi e frică de vocea poporului”

Invitat la emisiunea Marius Tucă Show, George Simion, președintele AUR, a susținut că protestul pentru susținerea lui Călin Georgescu, programat pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în fața Palatului Parlamentului, se va ține chiar dacă nu a primit autorizația din partea Primăriei Capitalei și că membrii AUR vor fi prezenți la acesta. El susține că instituțiile statului au încercat să intimideze protestatarii și că sunt speriate de protestul care urmează. Emisiunea poate fi urmărită integral aici.

„Dacă domnul Ciucu, dacă instituțiile statului român nu își iau în serios treburile pentru care au fost însărcinate… Eu personal voi merge și-mi asum în fața oricărei instituții organizarea mitingului de sâmbătă, pentru că niște zeci de mii, poate mai mult, de oameni vor ieși în stradă și pentru că acești oameni și-au pus încrederea în mine.”, a declarat liderul AUR în emisiunea Marius Tucă Show.

El a făcut și un apel către cei care se gândesc să infiltreze oameni la protestul de weekend și iî avertizează să nu se joace cu dreptul românilor de a protesta.

„Să nu se joace cu focul aiurea, pentru că e dreptul românilor de a protesta pașnic. Să nu încerce să infiltreze oameni violenți în rândul participanților și să creeze diversiuni, pentru că este sarcina forțelor de ordine, a jandarmeriei, a poliției, a primăriei capitalei să se ocupe de liniștea publică. (…) Noi ne asumăm participarea și cu toate că toți membrii AUR, așa cum am făcut îndemnul, vor fi sâmbătă acolo, în fața Camerei Deputaților și după aceea, dacă ni se asigură condițiile legale, la arestul central.”, a declarat liderul AUR în emisiunea Marius Tucă Show.

George Simion a explicat că reprezentanții statului sunt speriați de protestul care urmează și că aceștia au încercat să facă presiuni pentru anularea lui și chiar ar fi programat alte proteste în același timp ca să îi divizeze pe oameni în mai multe grupuri.

„ Sunt speriați de mitingul de sâmbătă pentru că va fi foarte multă lume în fața Parlamentului, în fața Camerei Deputaților, pe latura cu parcul Izvor. Nu vor să existe mitinguri mari și lansează fel de fel de narative. (…) S-au speriat foarte mult de mitingul de sâmbătă. Am primit zeci de telefoane să nu organizăm, să nu participăm. Au văzut că nu merge așa. Au încercat să creeze alte mitinguri pe la Victoriei, pe la Universitate. Doar, doar se vor disipa oamenii. I-au invitat pe la posturile de televiziune, mediatizează diferite alte proteste inventate.”, a declarat președintele AUR.

Protestul anunțat de George Simion săptămâna trecută, neautorizat de Primăria Capitalei

Președintele AUR, George Simion a anuntat pe 2 noiembrie, într-o postare pe rețelele sociale, că toți membrii AUR vor fi prezenți în Capitală în perioada 14-15 noiembrie, pentru a protesta împotriva arestării fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

George Simion a făcut anunțul printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, în care a precizat că toți membrii partidului vor merge în fața Arestului Central din București.

Primăria Capitalei nu a autorizat protestul din weekend. Comisia de la PMB care avizează adunările publice invocă apeluri la violență apărute pe internet.

Primăria Capitalei a respins solicitarea de autorizare a mitingului din 14 noiembrie,din București, după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au avertizat că manifestația ar putea genera incidente violente și probleme de ordine publică.

„Avizul a fost respins în baza adresei 190223 transmise pe 6 noiembrie de către conducerea Jandarmeriei și a Poliției Capitalei. Aceasta a arătat în patru puncte faptul că avizarea acțiunii de protest din 14 noiembrie „poate aduce atingere prevederilor art. 9 literele a) și c) din Legea nr. 60/1991 sub aspectul îndemnului la ură și al incitărilor la violență publică identificate în mediul online, precum și sub aspectul încălcării ordinii, siguranței sau moralității publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor”, se arată în mesajul transmis de Primăria Capitalei.