Prima pagină » Actualitate » A murit Mihnea Ionescu, chirurgul cu „talent fără egal” de la Institutul Clinic Fundeni. Medicul avea 73 de ani

A murit Mihnea Ionescu, chirurgul cu „talent fără egal” de la Institutul Clinic Fundeni. Medicul avea 73 de ani

A murit Mihnea Ionescu, chirurgul cu „talent fără egal” de la Institutul Clinic Fundeni. Medicul avea 73 de ani
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Medicul chirurg Mihnea Ionescu de la Institutul Clinic Fundeni a trecut în neființă la vârsta de 73 de ani.

Medicul Mihnea Ionescu a format numeroși chirurgi care profesează astăzi în spitale din țară și din străinătate.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Numele său a fost asociat cu premiere în domeniul medical.

„A trecut la cele veșnice, după o lungă suferință, conf.dr. Mihnea Ionescu. Format în școala de la Institutul Clinic Fundeni (Prof.dr. Dan Setalcec, Prof.dr. Mihai Stăncescu), conf.dr. Mihnea Ionescu a fost un excepțional chirurg, cu realizări în multe domenii ale chirurgiei generale. A introdus în România proctocolectomia totală restaurativă și pancreatectomia centrală, două procedee dificile, de care și-a legat numele. A efectuat cu succes mii de operații pentru tumori de esofag, stomac, ficat, pancreas, colon și rect, cancere genitale etc. În perioada de pionierat a transplantului hepatic a participat la intervențiile chirurgicale și s-a implicat în organizarea programului de transplant”, a anunțat, duminică, pe Facebook, medicul Irinel Popescu.

Mihnea Ionescu a format numeroși chirurgi

Potrivit acestuia, Mihnea Ionescu a format numeroși chirurgi care astăzi lucrează în spitale din România și de peste hotare.

„Pentru mine a fost cel mai apropiat colaborator, un profesionist desăvârșit, un om de mare caracter și un prieten apropiat, cu care puteai schimba oricând o părere și de la care puteai să ceri oricând un sfat. Rămas bun, prieten drag! Drum lin spre lumină și Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a transmis Irinel Popescu.

De asemenea, Colectivul de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni a transmis un mesaj în memoria medicului.

„Rămâne o personalitate marcantă a Institutului Clinic Fundeni”

„Conf. dr. Mihnea Ionescu rămâne o personalitate marcantă a Institutului Clinic Fundeni, cu numeroase contribuții la dezvoltarea chirurgiei atât în cadrul clinicii noastre, cât și la nivel național, în special în domeniul chirurgiei pancreatice, esofagiene și colorectale. Între premierele la nivel național amintim proctocolectomia totală restaurativă în rectocolita ulcero-hemoragică și în polipoza adenomatoasă rectocolonică familială, precum și pancreatectomia centrală pentru patologia pancreatică benignă și cu potențial scăzut de malignitate. Mai mult decât atât, conf. dr. Mihnea Ionescu este autorul primei pancreatectomii centrale pentru pancreatoblastom la nivel mondial. Pacienta, adolescentă la acea vreme, este în viață și în prezent, la mulți ani de la intervenție”, se arată în mesajul postat pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Medicul Mihnea Ionescu a participat la primele intervenții de transplant

Chirurgul a participat la primele intervenții de transplant și la organizarea programului de transplant la începuturile acestuia.

„Dincolo de miile de intervenții chirurgicale, multe dintre ele premiere la nivelul Institutului și la nivel național, rămâne amintirea unui chirurg cu un talent fără egal, a unui mentor de excepție și a unui șef de secție admirat și respectat. A contribuit decisiv la dezvoltarea Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni și a format generații întregi de chirurgi care practică astăzi cu succes în Institutul Clinic Fundeni, dar și în alte clinici din țară și din străinătate. Ne vom aminti întotdeauna de doctorul Mihnea Ionescu ca de un om generos, corect și dedicat în totalitate profesiei pe care a practicat-o cu succes de-a lungul multor ani. Mulțumim conf. dr. Mihnea Ionescu pentru că a existat în viața noastră!”, precizează sursa citată.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOWGeorge Simion susține că AUR ar fi fost primul partid la alegeri dacă nu existau „diversiunile de tip POT”
20:00
George Simion susține că AUR ar fi fost primul partid la alegeri dacă nu existau „diversiunile de tip POT”
VIDEONinge la Rânca. Drumarii intervin cu utilaje și material antiderapant. Șoferii, sfătuiți să nu se deplaseze cu mașini neechipate pentru iarnă
19:47
Ninge la Rânca. Drumarii intervin cu utilaje și material antiderapant. Șoferii, sfătuiți să nu se deplaseze cu mașini neechipate pentru iarnă
MARIUS TUCĂ SHOWGeorge Simion anunță că își asumă protestul AUR din 14 noiembrie, chiar și fără autorizație: „Mă voi duce în fața primăriei, în fața domnului Ciucu”
19:33
George Simion anunță că își asumă protestul AUR din 14 noiembrie, chiar și fără autorizație: „Mă voi duce în fața primăriei, în fața domnului Ciucu”
FLASH NEWSCristian Erbașu vine cu clarificări după avertizarea despre concedierea a zeci de mii de oameni din construcții. Cum justifică antreprenorul afirmațiile
19:13
Cristian Erbașu vine cu clarificări după avertizarea despre concedierea a zeci de mii de oameni din construcții. Cum justifică antreprenorul afirmațiile
INFRASTRUCTURĂCristian Pistol anunță ce se întâmplă cu porțiunile degradate de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. Când ar putea fi deschisă circulația pe Calea 1, între nodurile Unirea și Turda
19:02
Cristian Pistol anunță ce se întâmplă cu porțiunile degradate de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. Când ar putea fi deschisă circulația pe Calea 1, între nodurile Unirea și Turda
ULTIMA ORĂDronă interceptată la aproape 30 de kilometri de Sulina, în timp ce Ursula Von der Leyen se află la București. A fost emis Ro-Alert în județul Tulcea, iar 2 avioane F-16 au fost ridicate de la sol
18:15
Dronă interceptată la aproape 30 de kilometri de Sulina, în timp ce Ursula Von der Leyen se află la București. A fost emis Ro-Alert în județul Tulcea, iar 2 avioane F-16 au fost ridicate de la sol
Mediafax
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Jaful din vila jurnalistei de la Observator, în care Claudiu Pătrașcu apare suspect, capătă proporții internaționale! Ex-selecționerul Portugaliei, victima unei spargeri trase la indigo
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
Razie în centrul Moscovei. Sute de tineri au fost luați din parc, duși la secție și presați să semneze contracte cu Armata
Mediafax
Ursula, anunț important pentru România! Milioane de euro pentru securitatea la Marea Neagră
Click
David Pușcaș nu mai are bani pentru tratament. Afecțiunea cu care a fost diagnosticat: „Nu am pe nimeni care să mă ajute”
Digi24
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Cancan.ro
Pozele Claudiei Ion, pe site-urile pentru adulți!!! Avem dovada
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
NASA vrea să prelungească misiunea Telescopului Hubble dincolo de 2032. Cum ar putea fi salvat observatorul spațial?
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
HOROSCOPSchimbare majoră pentru o zodie în săptămâna 9-15 noiembrie 2026. Cristina Demetrescu: Este momentul să clarifice lucrurile
19:49
Schimbare majoră pentru o zodie în săptămâna 9-15 noiembrie 2026. Cristina Demetrescu: Este momentul să clarifice lucrurile
ULTIMA ORĂA 42-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează „Dosar fabricat, Călin nevinovat!”
19:47
A 42-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează „Dosar fabricat, Călin nevinovat!”
ULTIMA ORĂReactorul 1 de la Cernavodă s-a stricat la doar trei zile după ce a fost repornit. Centrala nu mai produce curent
19:30
Reactorul 1 de la Cernavodă s-a stricat la doar trei zile după ce a fost repornit. Centrala nu mai produce curent
CONTROVERSĂUltimatumul Germaniei pentru țările europene: Friedrich Merz condiționează aprobarea bugetului UE de sprijinul financiar pentru Ucraina
19:19
Ultimatumul Germaniei pentru țările europene: Friedrich Merz condiționează aprobarea bugetului UE de sprijinul financiar pentru Ucraina
REACȚIENicușor Dan, mesaj după întrevederea cu Ursula von der Leyen. Ce a transmis șeful statului după ce Președinta Comisiei Europene a anunțat alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră
19:09
Nicușor Dan, mesaj după întrevederea cu Ursula von der Leyen. Ce a transmis șeful statului după ce Președinta Comisiei Europene a anunțat alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră
UTILETrucul japonez pentru pregătirea copacilor din grădină în prag de iarnă. Cum îi protejezi de ger și zăpadă
18:52
Trucul japonez pentru pregătirea copacilor din grădină în prag de iarnă. Cum îi protejezi de ger și zăpadă

Cele mai noi

Trimite acest link pe