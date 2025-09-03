George Simion: „Singura șansă este reacția poporului”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, George Simion a vorbit despre diferențele dintre România și Polonia în fața valului de emigranți, despre reacția popoarelor europene și despre cum vede el viitorul țării în perspectiva anului 2029. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Diferența dintre România și Polonia

Liderul AUR a făcut o comparație între felul în care Polonia și România gestionează problema emigranților.

„Germania a început să trimită genul acesta de emigranți și polonezii s-au organizat în patrule cetățenești care nu acceptă așa ceva pe străzile din Polonia. Asta este diferența în acest moment între România și Polonia. Și asta este diferența, pentru că m-ai întrebat. Deja faci parte din o asemenea Europă.”, afirmă Simion.

George Simion: „Simt că noi, AUR, că domnul Călin Georgescu, am fost lăsați de multe ori singuri”

Simion a vorbit și despre cum vede el poziția României în cadrul Uniunii Europene, comparând-o cu o colonie exploatată. Liderul AUR a spus că poporul român trebuie să reacționeze pentru a-și proteja resursele.