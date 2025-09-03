Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » George Simion: „Singura șansă este reacția POPORULUI”

George Simion: „Singura șansă este reacția POPORULUI”

Alexandra Anton
03 sept. 2025, 10:00, Marius Tucă Show
George Simion: „Singura șansă este reacția POPORULUI”
George Simion: „Singura șansă este reacția poporului”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, George Simion a vorbit despre diferențele dintre România și Polonia în fața valului de emigranți, despre reacția popoarelor europene și despre cum vede el viitorul țării în perspectiva anului 2029. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Diferența dintre România și Polonia

Liderul AUR a făcut o comparație între felul în care Polonia și România gestionează problema emigranților.

„Germania a început să trimită genul acesta de emigranți și polonezii s-au organizat în patrule cetățenești care nu acceptă așa ceva pe străzile din Polonia. Asta este diferența în acest moment între România și Polonia. Și asta este diferența, pentru că m-ai întrebat. Deja faci parte din o asemenea Europă.”, afirmă Simion.

George Simion: „Simt că noi, AUR, că domnul Călin Georgescu, am fost lăsați de multe ori singuri”

Simion a vorbit și despre cum vede el poziția României în cadrul Uniunii Europene, comparând-o cu o colonie exploatată. Liderul AUR a spus că poporul român trebuie să reacționeze pentru a-și proteja resursele.

„Singurul motiv de optimism este că pe 18 mai au fost 5.300.000 de români, cel puțin, care s-au trezit. Că străzile din Marea Britanie, din Irlanda, din Franța, încep să aibă cetățeni îngrijorați irlandezi, britanici, nemți, care refuză genul ăsta de dictatură. De aceea spun, în perspectiva anului 2029, pentru care va trebui să ne pregătim foarte bine în toate statele Uniunii Europene, de aceea îți spun că singura șansă până atunci este reacția poporului. De aceea eu simt că noi, AUR, că domnul Călin Georgescu, am fost lăsați de multe ori singuri și de un popor care parcă nu mai are anticorpi la a rezista la genul acesta de ocupație. Știi cum îmi imaginez eu România? Pentru că tot au apărut comparații cu o colonie. O țară din Africa cu mine de diamant, cu mine de aur, care este exploatată și secătuită de resurse. Sigur că în Africa se duc după fildeș, și după diamante, și după aur. La noi au hipermarket-urile, au băncile, au plățile la telefonie mobilă.”, spune acesta.

Citește și

ACTUALITATE George Simion: „Voi avea grijă ca ROMÂNIA să fie o țară a dreptății și românii să se guverneze singuri”
10:30
George Simion: „Voi avea grijă ca ROMÂNIA să fie o țară a dreptății și românii să se guverneze singuri”
ACTUALITATE George Simion: „Românii au trăit cu SENZAȚIA că pot să-și aleagă conducătorul”
09:30
George Simion: „Românii au trăit cu SENZAȚIA că pot să-și aleagă conducătorul”
ACTUALITATE George Simion: „Dacă mă uit cu ochii de acum, îmi este clar că Dan a fost ales de SISTEM să fie președinte încă din decembrie 2024”
09:00
George Simion: „Dacă mă uit cu ochii de acum, îmi este clar că Dan a fost ales de SISTEM să fie președinte încă din decembrie 2024”
ACTUALITATE George Simion: „Casa Albă pledează pentru LIBERTATEA de exprimare și bun simț”
08:30
George Simion: „Casa Albă pledează pentru LIBERTATEA de exprimare și bun simț”
MARIUS TUCĂ SHOW George Simion: „Am fost contactat de anumiti oameni din SERVICII între tururi pentru a se asigura că nu vor fi dați afară”
08:00
George Simion: „Am fost contactat de anumiti oameni din SERVICII între tururi pentru a se asigura că nu vor fi dați afară”
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Europenii au fost mereu SPERIAȚI de ideea că americanii s-ar putea înțelege cu rușii”
07:30
Adrian Severin: „Europenii au fost mereu SPERIAȚI de ideea că americanii s-ar putea înțelege cu rușii”
Mediafax
Omenirea trebuie să aleagă între pace și război, declară Xi Jinping la parada militară din Beijing
Digi24
VIDEO Imagini virale cu un obiect aruncat pe fereastra Casei Albe stârnesc un val de conspirații. Trump contrazice explicațiile oficial
Cancan.ro
Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 90 de milioane de lei
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi, Putin și Kim
Digi24
FOTO Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Cancan.ro
Singura condiție în care Ilie Bolojan și-ar da demisia din funcție: 'Sper să găsim o soluție pentru că…
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Rechizite gratuite pentru toți preșcolarii din acest județ. Le vor găsi direct pe bănci
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Evz.ro
Religia, armă de propagandă. Moscova orchestrează tensiuni electorale la Chișinău
A1
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian când a văzut-o pe Bianca la ultima Ceremonie a focului. Ce a urmat
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Jack Osbourne rupe tăcerea în urma comentariilor jignitoare făcute de Roger Waters la adresa tatălui său: „Cât de patetic și de depășit ai devenit”. Fiul lui Ozzy Osbourne a dat de pământ cu fondatorul Pink Floyd
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
(P) De la Ceremonie la Petrecere: Ghidul Invitatului Modern la Nuntă
POLITICĂ Noi contre între Diana Șoșoacă și Jandarmeria Română: „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro, în sus”
10:58
Noi contre între Diana Șoșoacă și Jandarmeria Română: „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro, în sus”
ULTIMA ORĂ MAE reacționează dur după ce Năstase și Dăncilă au stat lângă Putin și Xi: România nu este şi nu poate fi reprezentată de astfel politicieni
10:56
MAE reacționează dur după ce Năstase și Dăncilă au stat lângă Putin și Xi: România nu este şi nu poate fi reprezentată de astfel politicieni
ACTUALITATE Nicușor Dan l-a scos la tablă pe Ilie Bolojan, la întâlnirea de la Cotroceni. Ce problemă i-a dat să rezolve președintele premierului
10:53
Nicușor Dan l-a scos la tablă pe Ilie Bolojan, la întâlnirea de la Cotroceni. Ce problemă i-a dat să rezolve președintele premierului
SPORT Cine transmite la TV România – Canada și Cipru – România la fotbal
10:49
Cine transmite la TV România – Canada și Cipru – România la fotbal
HOROSCOP Cele 3 zodii care au noroc dublu în carieră, dragoste și finanțe, în septembrie 2025. Urmează o perioadă binecuvântată pentru acești nativi
10:45
Cele 3 zodii care au noroc dublu în carieră, dragoste și finanțe, în septembrie 2025. Urmează o perioadă binecuvântată pentru acești nativi