George Simion: „Singura șansă este reacția poporului”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, George Simion a vorbit despre diferențele dintre România și Polonia în fața valului de emigranți, despre reacția popoarelor europene și despre cum vede el viitorul țării în perspectiva anului 2029. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Liderul AUR a făcut o comparație între felul în care Polonia și România gestionează problema emigranților.
„Germania a început să trimită genul acesta de emigranți și polonezii s-au organizat în patrule cetățenești care nu acceptă așa ceva pe străzile din Polonia. Asta este diferența în acest moment între România și Polonia. Și asta este diferența, pentru că m-ai întrebat. Deja faci parte din o asemenea Europă.”, afirmă Simion.
Simion a vorbit și despre cum vede el poziția României în cadrul Uniunii Europene, comparând-o cu o colonie exploatată. Liderul AUR a spus că poporul român trebuie să reacționeze pentru a-și proteja resursele.
„Singurul motiv de optimism este că pe 18 mai au fost 5.300.000 de români, cel puțin, care s-au trezit. Că străzile din Marea Britanie, din Irlanda, din Franța, încep să aibă cetățeni îngrijorați irlandezi, britanici, nemți, care refuză genul ăsta de dictatură. De aceea spun, în perspectiva anului 2029, pentru care va trebui să ne pregătim foarte bine în toate statele Uniunii Europene, de aceea îți spun că singura șansă până atunci este reacția poporului. De aceea eu simt că noi, AUR, că domnul Călin Georgescu, am fost lăsați de multe ori singuri și de un popor care parcă nu mai are anticorpi la a rezista la genul acesta de ocupație. Știi cum îmi imaginez eu România? Pentru că tot au apărut comparații cu o colonie. O țară din Africa cu mine de diamant, cu mine de aur, care este exploatată și secătuită de resurse. Sigur că în Africa se duc după fildeș, și după diamante, și după aur. La noi au hipermarket-urile, au băncile, au plățile la telefonie mobilă.”, spune acesta.