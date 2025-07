Gheorghe Pipera: „A existat o moțiune de cenzură ascunsă a celor care nu au vrut să se asocieze cu VON DER LEYEN”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, în emisiunea lui Marius Tucă, Gheorghe Piperea a vorbit emoționat despre inițiativa sa din Parlamentul European: după 20 de ani, a depus o moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gheorghe Piperea menționează că presa românească a preluat și tradus greșit articole din presa străină, fără să trateze serios subiectul, în timp ce presa europeană și internațională a analizat pe larg motivațiile moțiunii și reacțiile Ursulei von der Leyen. Acesta afirmă că Ursulei „i s-a zgâlțâit soclul”, imaginea ei fiind afectată, iar o a doua moțiune de cenzură este „pregătită și probabil va fi votată la început de noiembrie 2025”.

„Statuia de pe soclu pe care și-a construit-o singură cu bani europeni, cu ONG-urile plătite pentru a-i face imagine pozitivă, statuia Ursulei, în momentul de față, nu doar că este fisurată, este atât de tare zgâlțâită de pe soclu, încât foarte curând va fi dată jos sau va coborâ de acolo de bună voie, de una singură, pentru a evita rușinea unei a doua moțiuni de cenzură, care se pregătește. By the way, și va fi probabil votată la începutul din noiembrie anul acesta”, spune Gheorghe Piperea