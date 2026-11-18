Gheorghe Piperea explică de ce l-a votat pe Traian Băsescu în 2004 pentru funcția de președinte al țării. Europarlamentarul susține că a fost convins, în mod naiv, de discursurile fostului președinte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Cum se poate schimba clasa politică din România? Explicația lui Gheorghe Piperea

Invitat la „Marius Tucă Show”, Gheorghe Piperea susține că schimbarea clasei politice din România poate veni doar când oamenii vor veni în politică pentru a face ceva. Acesta susține că avem nevoie de oameni cu meserii care intră în politică, nu de oameni care intră în politică pentru a avea o meserie. El crede că trebuie să reprezinți ceva din punct de vedere al carierei când decizi să intri în politică.

„Și cred că noi, ca să putem să avem o schimbare în bine a clasei politice românești, trebuie să ne gândim și foarte serios la acest lucru, să nu mai avem oameni care fac din politică o meserie acolo, în pozițiile respective. Trebuie să avem oameni care au o altă profesie, care s-au afirmat înainte de a intra în politică.”, explică politicianul.

„Nu puteam să suport nici persoana numită Adrian Năstase, nici politica Adrian Năstase”

Europarlamentarul afirmă că Traian Băsescu l-a făcut, în mod naiv, să îl voteze în 2004. Acesta precizează că discursurile fostului președinte aveau un impact asupra românilor. Un alt motiv pentru care Piperea l-a votat pe Băsescu, adaugă el, este că nu „îl suporta” pe Adrian Năstase.

„Adevărul este că pe mine, acest domn Băsescu m-a făcut, printre altele, să îl votez în mod naiv, în 2004 și pentru acest gen de afirmații. De altfel, am mai avut și un alt motiv pentru care l-am votat pe Traian Băsescu. Sincer, nu puteam să suport nici persoana numită Adrian Năstase, nici politica Adrian Năstase. Am făcut o alegere superbă în 2004, la fel cum am făcut o alegere superbă și în 2014…”, afirmă Piperea.

Ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2004?

Traian Băsescu și Adrian Năstase au candidat la alegerile prezidențiale din 2004. Cei doi au ajuns în turul doi al alegerilor, organizat pe 12 decembrie, iar Băsescu a câștigat scrutinul cu 51,22% din voturi, față de 48,77% obținute de Năstase.