Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Agricultura românească a fost omorâtă de importurile din Ucraina”

Gigi Nețoiu: „Agricultura românească a fost omorâtă de importurile din Ucraina”

Serdaru Mihaela
04 dec. 2025, 07:00, Marius Tucă Show

În cadrul emisiunii Marius Tucă Show din data de 3 decembrie 2025, Gigi Netoiu a discutat efectele grave ale războiului din Ucraina asupra agriculturii României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gigi Netoi afirmă că prețul tonelor de grâu s-a înjumătățit, de la aproximativ 380 euro la circa 190 euro, în ultimii patru ani. În același timp, costurile inputurilor agricole, precum complexele, azotul și semințele, au crescut, acestea fiind importate din Europa.

„Deci v-am spus, înainte să înceapă războiul…Revin imediat la ce vă spun. Deci, tona de grâu era în jur de 380 de euro, acum e 190, la jumătate. Asta e de 4 ani de zile, aici au omorât agricultura. Adică, practic, s-a înjumătățit prețul la tona de grâu. Toate le importăm de afară, complexe, azot, semințe…Le importăm din Europa” , spune Gigi Nețoiu.

Impactul a fost devastator în zonele Mehedinți, Dolj și Olt, unde producția de floarea-soarelui și porumb a scăzut la doar 10% din media obișnuită. Chiar dacă au fost acordate unele subvenții europene suplimentare, pierderile sunt atât de mari încât acestea sunt nesemnificative raportat la costurile reale de producție, care în medie ajung la 1.500 euro pe hectar.

„Chiar dacă au fost subvențiile și aici, eu vreau să-i dau o notă, știți că eu sunt corect, domnului Barbu. A încercat să meargă la Uniunea Europeană, să mai ia niște subvenții în plus, dar pierderele sunt atât de mari, încât două, trei sute de euro înseamnă un nimic, pentru că un hectar de grâu sau de porumb, costă în jur de 1.500 de euro pe hectar. Iar anul ăsta, în zona Mehedinț, Dolj, Olt, producția de floarea soarelui și de porumb a fost 10%, nici 10% din ce trebuia, față din ce era odată. Deci în zona asta nu s-a făcut niciun bob datorită secetei” , conchide Gigi Nețoiu

Cele mai noi