Gigi Nețoiu: „Agricultura românească a fost omorâtă de importurile din Ucraina”

În cadrul emisiunii Marius Tucă Show din data de 3 decembrie 2025, Gigi Netoiu a discutat efectele grave ale războiului din Ucraina asupra agriculturii României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gigi Netoi afirmă că prețul tonelor de grâu s-a înjumătățit, de la aproximativ 380 euro la circa 190 euro, în ultimii patru ani. În același timp, costurile inputurilor agricole, precum complexele, azotul și semințele, au crescut, acestea fiind importate din Europa.

„Deci v-am spus, înainte să înceapă războiul…Revin imediat la ce vă spun. Deci, tona de grâu era în jur de 380 de euro, acum e 190, la jumătate. Asta e de 4 ani de zile, aici au omorât agricultura. Adică, practic, s-a înjumătățit prețul la tona de grâu. Toate le importăm de afară, complexe, azot, semințe…Le importăm din Europa” , spune Gigi Nețoiu.

Impactul a fost devastator în zonele Mehedinți, Dolj și Olt, unde producția de floarea-soarelui și porumb a scăzut la doar 10% din media obișnuită. Chiar dacă au fost acordate unele subvenții europene suplimentare, pierderile sunt atât de mari încât acestea sunt nesemnificative raportat la costurile reale de producție, care în medie ajung la 1.500 euro pe hectar.