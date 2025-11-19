Gigi Nețoiu: „Alții s-ar fi bucurat să mă retrag din cursa pentru PRIMĂRIA Capitalei”

În cadrul emisiunii Marius Tucă Show, difuzată pe 19 noiembrie 2025, moderatorul emisiunii a subliniat că Gigi Nețoiu nu s-a retras din competiția pentru Primăria Capitalei. și este mai hotărât ca niciodată să câștige această funcție. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Marius Tucă: „Gigi Nețoiu, care nu numai că nu s-a retras din competiția pentru Primăria Capitalei, dar e mai pornit ca niciodată în ideea că o să câștige Primăria Capitalei. A fost și lansarea, aveți legitimația de candidat.” Gigi Nețoiu: „Am depus-o.”

Candidatul a confirmat și depunerea oficială a legitimației de înscriere, punctând că din cele 23.000 de semnături strânse pentru susținerea candidaturii, doar 404 au fost infirmate ca nevalide.