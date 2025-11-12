Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Ar trebui să ne uităm de unde are USR bani de campanie”

Malina Maria Fulga
12 nov. 2025, 23:45, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre oferta electorală de la Primăria Capitalei, ridicând diverse probleme, cum ar fi angajamentele lăsate în urmă de către primarii de sector, dar și care ar fi sursa finanțării anumitor candidați. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu spune despre cei doi primari de sector care și-au anunțat candidaturile la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, că prin această candidatură nu și-ar respecta angajamentul față de cetățenii din sectoarele care i-au votat. Acesta spune că cei doi ar fi trebuit să își ducă mandatele și proiectele la capăt și ulterior să candideze, lucru care, spune, ar fi fost valabil și în cazul președintelui Nicușor Dan atunci când a plecat de la Primăria Capitalei la Controceni.

„De-aia nu-i înțeleg eu pe domnul Ciucu și pe domnul Băluță, și domnul Nicușor, care aţi promis ceva oamenilor. V-au dat votul să le derulați proiecte pentru sectoarele respective. Și după un an și jumătate, ce le spuneți acum? Dați-mi din nou votul, că plec la Primăria Capitalei să fac ce? Terminați proiectele, pregătiți-vă, că sunteți tineri. Și peste doi ani și jumătate, uite domnule, cine sunt eu, ce am făcut. Orice lucru îl iei, pleci de undeva și-l duci până la capăt. Nu, cum am simțit o oportunitate politică, toată lumea vrea bani și putere. Dă-i omului bani și putere să-i vezi caracterul.”

Mai departe, Nețoiu intră și în subiectul finanțărilor de campanie, afirmând că ar trebui verificat de unde Cătălin Drulă, candidatul USR, un partid care s-a prezentat întotdeauna a fi cu mâinile așa-zis curate, are bani pentru această campanie electorală. Astfel, sugerând că în orice campanie sponsorizată de persoane fizice sau juridice, prin donații, acest lucru se poate traduce mai târziu în favoruri politice.

„Vreau să văd că tot era USR-ul, cu mâinile curate. Hai să vedem de unde au banii de campanie. Eu nu am niciun ban, nu am niciun prieten, nu vreau să am obligații, nu am obligații de partid. Sunt banii mei și ai familiei mele. Hai să vedem de unde au ei banii. Partidele au bugete de câte un milion pe lună. Domnul, cum îl cheamă, Orban, l-a ajutat pe domnul președinte Nicușor, l-a luat cu el. Domnul Drulă s-a dat la o parte, acum l-a luat, vrea să-l pună primar în locul lui. Păi ce facem? Și oamenii? Unde sunt?”

