În ediția din 19 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, omul de afaceri Gigi Nețoiu a vorbit despre presiunea fiscală tot mai accentuată asupra populației și despre incapacitatea românilor de a suporta noi creșteri de taxe. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Nețoiu a subliniat că românii abia fac față obligațiilor impuse deja prin primele două pachete.. În opinia sa, guvernanții ignoră realitatea de la firul ierbii, unde nivelul de trai scade, iar povara financiară devine tot mai greu de dus.

Gigi Nețoiu: „Bolojan nu mai apucă să vină cu al treilea pachet de măsuri fiscale, credeți-mă. Nu e o glumă. Lumea nu are bani nici de primul pachet. De unde să aibă lumea bani? Dacă dă al treilea pachet de măsuri fiscale, cine îl plătește?”

