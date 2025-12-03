Gigi Nețoiu: „Ciucu este mai usr-ist decât usr-iștii. Ajunsese al doilea om din PNL”

În emisiunea Marius Tucă Show din 3 decembrie 2025, Gigi Netoiu a comparat parcursul lui Ciprian Ciucu cu jocul de cărți „Popa Prostu”, sugerând că acesta s-a „jucat” peste puterile sale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gigi Nețoiu afirmă că Ciprian Ciucu, descris ca „produsul doamnei Macovei” și „100% mai usr-ist decât usr-iștii”, a ajuns al doilea om în PNL, partid care se pretinde liberal și protector al investitorilor.​ Ciucu a ocupat poziții cheie în PNL, devenind prim-vicepreședinte.

„Când erați mai mic, Popa Prostu ati jucat? Popa Prostu a fi Ciucu. De ce? Ciucu, produsul doamnei Macovei, 100% mai usr-ist decât usr-iștii, ajunsese deja al doilea om în PNL, spune Gigi Nețoiu.

Gigi Nețoiu mai avertizează că Ciprian Ciucu nu are calibrul necesar pentru a cuceri Capitala.