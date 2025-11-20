Gigi Nețoiu: „FAMILIA Nadiei Comăneci mă susține în cursa pentru Primăria Capitalei”

Gigi Nețoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 19 noiembrie 2025, a vorbit despre legătura sa de familie cu Nadia Comăneci, mama ei și fratele ei Adrian. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gigi Nețoiu a spus că a avut o relație specială de familie cu Nadia încă din 1987, subliniind că nu a fost o relație sentimentală, ci de natură familială, cu toți membrii familiei. Gigi Nețoiu a fost singurul care a știut că Nadia va pleca din țară înainte de Revoluție.

„Nadia Comăneci, la eveniment a venit mama ei și fratele Adrian. Pentru că eu v-am spus, am avut o relație de familie specială din 1987, am fost al treilea copil, practic” , spune Gigi Nețoiu

El a tot povestit momente din familie, inclusiv că anul trecut au fost împreună în Dubai, alături de mama Nadiei, și a făcut referire la vârsta și dinamica familiei Comăneci.