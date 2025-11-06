Gigi Nețoiu: „Lipsa locurilor de muncă îi face pe tineri să PLECE din satele în care s-au născut”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre motivele care stau în spatele plecării tinerilor din țară, mai ales în zona satului românesc. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „O comună care avea 6000-7000 de locuitori, acum are 2500-2800. Iar din cei care mai sunt, marea majoritate au peste 65-70 de ani. Practic e o dramă mare, o dramă românească.”

Invitat la Marius Tucă Show, Gigi Nețoiu a vorbit despre motivele care stau în spatele plecării tinerilor din țară, mai ales în zona satului românesc. Acesta a început prin a spune că deține mai multe terenuri cumpărate de la oameni. 1400 de hectare sunt cumpărate, în timp ce peste 800 sunt în arendă. Acesta a susținut și că în fiecare an mai cumpără terenuri pentru agricultură. Nețoiu susține și faptul că satul românesc a dispărut. Acesta menționează că o comună cu 7000-8000 de locuitori, în 1989, acum are până în 3000. Marea parte a populației rămase sunt persoane peste 65 de ani. Tinerii au plecat din țară, explică politicianul, fiindcă nu au unde munci. Acest fenomen, susține acesta, este cel mai accentuat în zona Olteniei.