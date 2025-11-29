Gigi Nețoiu: „Nu înțeleg de ce îl cheamă pe Georgescu la control judiciar. Nu e CRIMINAL”

Gig Nețoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, a vorbit despre o situație dificilă a României, afirmând clar că România este în insolvență, repetând această idee de mai multe ori pentru a sublinia gravitatea situației. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gigi Nețoiu a menționat o serie de probleme sociale și economice, printre care creșterea consumului, explozia constantă a unor incidente, lipsa controlului autorităților și riscul unei explozii sociale.

Gigi Nețoiu: „Uitați, vine vortexul polar acum. Se legalizează și gazele la primăvară sau când se legalizează. Deja consumul crește foarte mult. Iarăși, în fiecare zi câte o explozie. Ați văzut? Acum alt bloc a sărit. Dacă nimeni nu mai controlează pe nimeni.” Marius Tucă: „Vă gândiți și la explozie socială?” Gigi Nețoiu: „ România este în insolvență.”

Nețoiu a semnalat dificultățile antreprenorilor și societăților comerciale din România, evidențiind problemele cu plata facturilor și serviciilor statului, precum întârzierile în recuperarea banilor și desființarea direcțiilor de finanță din județe.