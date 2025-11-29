Gigi Nețoiu: „Nu înțeleg de ce îl cheamă pe Georgescu la control judiciar. Nu e CRIMINAL”

Gig Nețoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, a vorbit despre o situație dificilă a României, afirmând clar că România este în insolvență, repetând această idee de mai multe ori pentru a sublinia gravitatea situației. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Gigi Nețoiu a menționat o serie de probleme sociale și economice, printre care creșterea consumului, explozia constantă a unor incidente, lipsa controlului autorităților și riscul unei explozii sociale.
Gigi Nețoiu: „Uitați, vine vortexul polar acum. Se legalizează și gazele la primăvară sau când se legalizează. Deja consumul crește foarte mult. Iarăși, în fiecare zi câte o explozie. Ați văzut? Acum alt bloc a sărit. Dacă nimeni nu mai controlează pe nimeni.”
Marius Tucă: „Vă gândiți și la explozie socială?”
Gigi Nețoiu: „ România este în insolvență.”
Nețoiu a semnalat dificultățile antreprenorilor și societăților comerciale din România, evidențiind problemele cu plata facturilor și serviciilor statului, precum întârzierile în recuperarea banilor și desființarea direcțiilor de finanță din județe.
„Știți legea, că dumneavoastră sunteți și antreprenor. Dumneavoastră când ați făcut o factură, a doua lună plătiți TVA-ul la stat. După cinci luni, șase luni de zile, se face selecția doar la București, deci direcțiile de finanțe din județe sunt desfințate. Și sunăm și noi, dacă eu lună de lună ți-am plătit, am și eu salarii, am și eu oameni, am rate la bănci, dați-ne banii. Nu sunt bani” , conchide Nețoiu.