Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Va urma cea mai grea perioadă financiară pentru români. Oamenii nu știu ce-i așteaptă”

Gigi Nețoiu: „Va urma cea mai grea perioadă financiară pentru români. Oamenii nu știu ce-i așteaptă”

Cătălin Costache
13 nov. 2025, 11:30, Marius Tucă Show

În ediția din 12 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, omul de afaceri Gigi Nețoiu a tras un semnal de alarmă asupra situației economice tot mai dificile cu care se confruntă România, avertizând că țara se îndreaptă spre „cea mai grea perioadă financiară” din ultimii ani. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gigi Nețoiu a vorbit despre creșterea accelerată a prețurilor la alimente, combustibili și utilități, dar și despre efectele directe ale scumpirilor asupra populației. El a criticat politicile fiscale recente, acuzând guvernul condus de Ilie Bolojan că a dublat impozitele pe locuințe și terenuri într-un moment în care mulți români abia reușesc să-și plătească ratele și facturile. În opinia sa, lipsa măsurilor reale de sprijin și dependența României de importuri agravează o criză deja profundă.

Gigi Nețoiu: „Ați văzut cât s-a făcut motorina? Și stați să vedeți, că e începutul. Va urma cea mai grea perioadă financiară. Oamenii nu știu ce-i așteaptă. Carnea de vită, acum un an era 3 euro, acum e 5 euro. Alimentele, roșiile, castraveții, toate au crescut cu 30-40%. Inflația e atât de mare încât banii nu mai au niciun fel de valoare. Oamenii nu se mai descurcă. Vin ratele la bănci, vin IFN-urile, de unde a luat lumea (credit) să își ia un tractor, o casă, un apartament, pe 25-30 de ani. Domnul Bolojan a dublat impozitul pe case, pe apartamente, pe terenuri. De unde? Dacă noi nu facem nimic și importăm totul în România, oamenii pleacă afară, dacă noi producem 7 lei și cheltuim 10 lei, anul ăsta plătim 20 de miliarde dobânzi la ce am împrumutat. Noi vorbim de război cu rușii, de Moldova, de Ucraina, dar ne așteaptă iarna asta grea, vedeți dumneavoastră vreo măsură? Dacă e o iarnă mai grea, la prețurile astea la gaze, la căldură, la mâncare, ce facem? E mai rău decât pe timpul lui Ceaușescu. Nu poți să zici „n-am bani”, vine banca și IFN-ul și vine și îți ia apartamentul. Mai stă de vorbă?”

