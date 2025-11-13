Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Vreau să fac un REFERENDUM după ce voi fi ales, să îi întreb pe oameni care ar trebui să fie prioritățile”

Gigi Nețoiu: „Vreau să fac un REFERENDUM după ce voi fi ales, să îi întreb pe oameni care ar trebui să fie prioritățile”

Serdaru Mihaela
13 nov. 2025, 12:30, Marius Tucă Show

În emisiunea „Marius Tucă Show” din data de 12 noiembrie 2025, Gigi Netoiu a discutat despre un proiect important început pentru spitalul Metropolitan, care urma să fie construit lângă zona doi Cocoș. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Acest proiect reprezenta o inițiativă ambițioasă, vizând o suprafață de aproximativ 15 hectare de teren. Nețoiu l-a menționat pe fostul primar de sector 1, Tudorache sub administrarea căruia au fost alocate între 7, 8 milioane de euro pentru studiul de fezabilitate. Finanțarea trebuia să fie făcută în euro, pentru a asigura conturarea unui plan clar, în vederea realizării unui spital nou, modern.

„Începuse un proiect, spitalul, cred că se numea spitalul Metropolitan, care trebuia să fie făcut lângă doi Cocoș. Cred că erau vreo 15 hectare. Tudorache a plătit 7, 8 milioane pe studiu de fizabilitate, proiectul era înaintat și era vorba de 1500. Noi n-avem un spital, azi” , spune Gigi Nețoiu.

Nețoiu a mai subliniat și importanța securității publice, amintind modul în care funcționează supravegherea în orașe moderne, precum Dubai, față de situația din România.

„Toată lumea acuma în Dubai, de când intri și până pleci, știe în orice minut unde ești, ce faci, ce ai făcut. Dacă lași, uiți o pereche de ochelari, uiți un portofel, îl găsești acolo. Daca l-a prins că a furat face 10 ani de pușcărie, nu contează cine e. N-ai voie să să te uiți la o femeie urât”, spune Gigi Nețoiu

