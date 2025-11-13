Gigi Nețoiu: „Vreau să fac un REFERENDUM după ce voi fi ales, să îi întreb pe oameni care ar trebui să fie prioritățile”

În emisiunea „Marius Tucă Show” din data de 12 noiembrie 2025, Gigi Netoiu a discutat despre un proiect important început pentru spitalul Metropolitan, care urma să fie construit lângă zona doi Cocoș. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Acest proiect reprezenta o inițiativă ambițioasă, vizând o suprafață de aproximativ 15 hectare de teren. Nețoiu l-a menționat pe fostul primar de sector 1, Tudorache sub administrarea căruia au fost alocate între 7, 8 milioane de euro pentru studiul de fezabilitate. Finanțarea trebuia să fie făcută în euro, pentru a asigura conturarea unui plan clar, în vederea realizării unui spital nou, modern.

„Începuse un proiect, spitalul, cred că se numea spitalul Metropolitan, care trebuia să fie făcut lângă doi Cocoș. Cred că erau vreo 15 hectare. Tudorache a plătit 7, 8 milioane pe studiu de fizabilitate, proiectul era înaintat și era vorba de 1500. Noi n-avem un spital, azi” , spune Gigi Nețoiu.

Nețoiu a mai subliniat și importanța securității publice, amintind modul în care funcționează supravegherea în orașe moderne, precum Dubai, față de situația din România.