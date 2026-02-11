Prima pagină » Știri externe » Extrema dreaptă din Europa cere o „poliție” de tip ICE pentru deportări, pe modelul promovat de Trump

Extrema dreaptă din Europa cere o „poliție” de tip ICE pentru deportări, pe modelul promovat de Trump

Mihai Tănase
11 feb. 2026, 11:11, Știri externe
Agenți federali ICE - Foto: Profimedia images

Mai multe partide și politicieni de extremă dreapta din Europa au provocat controverse după ce au cerut crearea unor forțe de poliție specializate în deportarea migranților ilegali, inspirate de modelul Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite, cunoscut sub acronimul ICE.

Agenția americană ICE, responsabilă cu aplicarea legislației federale privind frontierele, vămile și imigrația, se află în centrul unor scandaluri fără precedent, după ce agenții săi au ucis doi cetățeni americani, în contextul politicilor dure de deportare promovate de administrația Trump.

Deja, în mai multe state europene, ideea unei forțe de poliție dedicate vânătorii și deportării migranților ilegali, inspirată de modelul american ICE, a ieșit din zona declarațiilor marginale și a intrat direct în dezbaterea politică, scrie Politico.eu.

Alternativa pentru Germania vrea înființarea unui ICE german anti-migranți

Încă din luna ianuarie, filiala bavareză a formațiunii de extremă dreapta, Alternativa pentru Germania (AfD) a anunțat că va prezenta în parlamentul regional un plan pentru înființarea unei unități de poliție axate pe deportarea migranților intrați ilegal în Germania, potrivit unui document intern citat de presa germană. Inițiativa face parte dintr-un pachet mai larg de măsuri menite să reducă imigrația ilegală.

„Pe lângă zborurile de deportare organizate de stat, solicităm crearea unei unități de azil, investigare și deportare în cadrul poliției bavareze”, a declarat liderul grupului parlamentar AfD, Katrin Ebner-Steiner.

Sindicatul Poliției Bavareze a reacționat afirmând că nu există o bază legală pentru o astfel de structură.

Un exemplu similar vine și din Belgia, unde extrema dreaptă reprezentată de formațiunea Vlaams Belang intenționează să prezinte în zilele următoare o propunere similară.

Deputata Francesca Van Belleghem a respins comparația directă cu ICE, susținând că unitatea ar rămâne parte a poliției existente. Practic, planul prevede înființarea unei secții de ofițeri specializați în fiecare zonă de poliție, unități dedicate în marile orașe și în zonele de frontieră, precum și agenți care ar urmări activ migranții fără statut legal.

„În loc să înregistreze imigranții ilegali doar atunci când sunt prinși întâmplător, unitatea ar căuta în mod activ persoane fără statut legal. Nu permitem ca propunerile noastre naționale să fie dictate de contextul internațional”, a declarat Van Belleghem, adăugând.

Extrema dreaptă din Franța, deschisă unei poliții de tip ICE

Și în Franța, liderul de extremă dreapta și fondatorul partidului Reconquete, Eric Zemmour, a evitat să excludă ideea unei structuri similare, într-un interviu acordat BFMTV.

„Ar trebui adaptată la Franța și la instituțiile franceze. Dar va trebui să fim nemiloși”, a declarat acesta.

Politologul Laura Jacobs, de la Universitatea din Anvers, a explicat că unele partide de extremă dreapta evită asocierea explicită cu Trump pentru a nu-și afecta imaginea, însă „se referă într-adevăr la o forță de poliție similară”. Potrivit acesteia, fenomenul face parte dintr-o tendință mai largă de normalizare a politicilor dure anti-imigrație.

Propunerile au atras critici ferme din partea oponenților. Europarlamentarul german Damian Boeselager, din partidul Verzilor, a declarat că susținătorii unor astfel de idei „au ieșit din spectrul democratic și nu pot fi niciodată normalizați”.

La rândul său, co-președinta stângii din Parlamentul European, Manon Aubry, a avertizat: „Politicile de extremă dreapta fac parte dintr-un continuum de violență care trebuie combătut de la început, altfel riscă să devină generalizat. Dacă acceptăm modelul ICE ca parte a dezbaterii politice, lupta este deja pierdută”.

