Curierii Glovo au răbufnit în Italia. Aceștia sunt nemulțumiți de condițiile de muncă: „Mă simt ca un număr, nu există contact uman” 

Anchetatorii din Milano au aflat cu stupoare că zeci de curieri Glovo sunt monitorizați permanent prin GPS, penalizați pentru întârzieri și obligați să suporte din banii lor furtul bicicletelor sau al bateriilor. Aceste declarații au apărut în ancheta privind presupusa exploatare a 40.000 de livratori, în Italia.

Anchetă Glovo la Milano

Curierii sunt originari din Pakistan, Bangladesh, Nigeria. Au permise de ședere aflate în incertitudine, locuințe improvizate și familii cărora încearcă să le trimită câțiva bani acasă. Iar pentru mulți dintre ei este poate prima dată când cineva îi ascultă cu adevărat, în acest caz carabinierii trimiși de Parchet.

În total, au fost adunate 41 de depoziții ale curierilor Glovo care au dus la instituirea controlului judiciar asupra companiei Foodinho SLR, potrivit Corriere della Sera, citată de Libertatea.

„Mă simt un număr pentru platformă. Și dacă îmi fură bicicleta sau bateria, toate cheltuielile sunt în sarcina mea”, spune Ahmed.

Un alt curier a povestit modul în care este plătit: „ Folosesc o bicicletă electrică pe care am cumpărat-o eu. Primesc în medie 2 euro și 50 de cenți pe livrare, cu creșteri în funcție de distanță sau în weekend și penalizări în caz de întârziere. Fac aproximativ 10-15 livrări pe zi, uneori chiar 20-25, parcurgând între 50 și 60 de kilometri. Rămân conectat la aplicație cam douăsprezece ore pe zi, de la 10 la 22”, spune Hassan.

„Sunt geolocalizat constant prin GPS. Dacă întârzii, Glovo mă sună să mă întrebe de ce sunt oprit sau de ce nu livrez”, afirmă Muhammad.

Suman adaugă: „Refuzul comenzilor sau întârzierile îți înrăutățesc rankingul și înseamnă că vei primi mai puține comenzi”. „Nu aleg nici restaurantul, nici clientul, nu există niciun contact uman, totul este gestionat de aplicație. Nu primesc informații în avans despre plată. Compensația medie este de 3 euro pe livrare, iar câștigul lunar este între 900 și 1.200 de euro”, spune Abu.



Ironia face că, la jumătatea lunii ianuarie, directorul general pentru Italia al grupului Glovo, care are o cifră de afaceri de 255 de milioane de euro pe an, audiat într-un proces de muncă privind lipsa unei arhive cu datele despre ture (indispensabile pentru ca livratorii să poată cere în instanță recunoașterea unui raport de muncă subordonat sau dirijat de companie), a declarat că „responsabilul nostru cu protecția datelor ne-a spus să ștergem toate datele și așa s-a făcut”. Întrebat cum se numește acesta, răspunsul a fost: „Nu îmi amintesc numele responsabilului cu protecția datelor”.

