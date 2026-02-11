Soprana Liliana Dumitrache a încetat din viață. Fosta prim-solistă a Operei Naționale București avea 72 de ani 

Soprana Liliana Dumitrache, fostă prim-solistă a Operei Naționale București și cadru didactic apreciat, a încetat din viață la vârsta de 72 de ani.

Soprana Liliana Dumitrache a murit la 72 de ani

Potrivit primelor informații date de BZI, soprana Liliana Dumitrache s-a stins din viață duminică, 8 februarie 2026, la 72 de ani. Dispariția ei marchează un moment de profundă tristețe pentru scena lirică și pentru generațiile de elevi pe care i-a format de-a lungul anilor.

Moartea ei lasă în urmă o imensă carieră, desfășurată atât în luminile rampei, cât și în sălile de curs, acolo unde a contribuit decisiv la pregătirea tinerilor interpreți.

Viața sopranei Liliana Dumitrache

Liliana Dumitrache s-a născut la 28 octombrie 1954, în Nămoloasa, județul Galați. Ea și-a început cariere la Școala Populară de Artă din orașul natal, continuând apoi la Universitatea Națională de Muzică din București. Formarea sa a fost modelată de personalități marcante ale liricii românești, între care Eugenia Moldoveanu, Maria Hurduc și regizorul Anghel Ionescu Arbore.

Drumul către consacrare a purtat-o pe scene importante. A cântat mai întâi la Teatrul Muzical din Brașov, ulterior la Opereta „Ion Dacian”, iar maturitatea profesională și recunoașterea deplină au venit odată cu activitatea de la Opera Națională București. Aici, Liliana Dumitrache a devenit prim-solistă, poziție pe care a ocupat-o până în anul 2004.

După retragerea treptată din activitatea scenică, soprana Liliana Dumitrache și-a dedicat energia formării tinerilor muzicieni. A obținut titlul de Doctor la Universitatea Națională de Muzică din București, cu o cercetare axată pe Vocaliză, aprofundând dimensiunea științifică a artei cântului.

Ea a predat canto la UNMB, la la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” și la Universitatea din Galați. Pentru numeroși studenți, întâlnirea cu Liliana Dumitrache a însemnat nu doar lecții de tehnică, ci și contactul cu disciplina și etica unei vieți dedicate artei.

