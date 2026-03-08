Prima pagină » Știri externe » Italia cere accelerarea producției de armament, pe fondul escaladării războiului din Orient. Apel pentru reducerea birocrației în industria de apărare

Foto: Facebook/NATO - Imagine cu rol ilustrativ

Ministrul Apărării din Italia, Guido Crosetto, a cerut companiilor din industria de apărare să accelereze producția militară pentru a consolida securitatea națională, invocând deteriorarea rapidă a situației internaționale și riscurile geopolitice tot mai mari, atât pentru securitatea Italiei, cât și pentru cea a Europei.

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a cerut industriei naționale de armament să își accelereze producția pentru a întări capacitatea de apărare a Italiei, pe fondul tensiunilor internaționale în creștere, în special în Orientul Mijlociu.

Potrivit Global Bankin Gand Finance, ministrul italian a convocat sâmbătă o videoconferință de urgență cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Luciano Portolano, și cu reprezentanți ai principalelor companii din sectorul apărării. Aproximativ 130 de persoane au participat la această reuniune.

În cadrul întâlnirii, ministrul a cerut industriei să identifice rapid toate capacitățile operaționale disponibile, programele militare aproape finalizate și orice proiect care ar putea consolida apărarea Italiei într-un termen cât mai scurt.

Un accent special a fost pus pe dezvoltarea și livrarea sistemelor de apărare aeriană, considerate esențiale în actualul context de securitate.

Guido Crosetto face apel pentru reducerea birocrației în industria de apărare

Guido Crosetto a subliniat că procedurile administrative trebuie simplificate pentru a permite accelerarea producției militare.

„Este esenţial să reducem la minimum obstacolele şi procedurile birocratice care devin tot mai incompatibile cu nevoile urgente”, a declarat ministrul Apărării.

Potrivit acestuia, industria de apărare a Italiei trebuie să funcționeze ca un sistem integrat, capabil să reacționeze rapid la evoluțiile geopolitice.

Crosetto a avertizat că situația internațională ar putea continua să se deterioreze, ceea ce ar putea genera consecințe geopolitice și economice serioase pentru Italia. În acest context, oficialul italian consideră că ecosistemul de apărare al țării trebuie să funcționeze ”în strânsă sinergie şi cu rapiditate” pentru a face față provocărilor de securitate.

