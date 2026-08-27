Locuitorii din Bragadiru, oraș lipit de București, sunt alarmați de explozii care se aud puternic pe Șoseaua Alexandriei. Primăria orașului a anunțat, în mod oficial, că cetățenii nu trebuie să se alarmeze, deoarece este vorba despre o intervenție programată la un segment al magistralei Transgaz. Anunțul oficial poate fi văzut mai jos.

Primăria Bragadiru anunță lucrări la magistrala Transgaz de pe Șoseaua de Centură. Intervenția are loc și în seara zilei de 27 august, în jurul orei 22:00. Eliberarea unei presiuni de aproximativ 50 de atmosfere va produce un zgomot puternic, asemănător unei explozii. Autoritățile îi asigură pe locuitori că intervenția este programată.

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„În cursul acestei seri (26.08.2026), inclusiv mâine 27.08.2026, în jurul orei 22:00, vor fi efectuate lucrări de înlocuire a unui segment al magistralei Transgaz, situată pe Șoseaua de Centură. În timpul intervenției va fi eliberată o presiune de aproximativ 50 de atmosfere, procedura care va produce un zgomot foarte puternic, asemănător unei explozii. Vă rugăm să nu vă alarmați! Zgomotul va fi generat de această intervenție programată”, a transmis Primăria orașului Bragadiru.

Zgomotul puternic a generat reacții din partea cetățenilor care locuiesc în zonă

Situația a generat, deja, panică printre cetățeni. Mai multe postări au fost efectuate pe grupurile zonelor rezidențiale aproapiate de perimetrul intervenției. O persoană, de pildă, a postat în urmă cu puțin timp pe grupul de Facebook „Cartierul Independenței, Bragadiru”, că aude astfel de zgomote. În secțiunea dedicată comentariilor, alte persoane au menționat de la ce este produs zgomotul respectiv.